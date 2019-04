Amerykański student skatowany w KRL-D. Pjongjang wystawił USA rachunek za „opiekę”

Władze Korei Północnej przekazały USA rachunek opiewający na 2 mln dolarów. Komunistyczny reżim domaga się pokrycia przez Amerykanów kosztów opieki nad studentem Otto Warmbierem, który został skatowany w KRL-D i zmarł po powrocie do ojczyzny.

22-letni student University of Virginia pojechał na wycieczkę do Korei Północnej pod koniec 2015 r. Został tam aresztowany i skazany na 15 lat w obozie pracy za próbę kradzieży propagandowego plakatu, który wisiał w jego hotelu.



W czerwcu 2017 r. Warmbier został w stanie śpiączki przetransportowany do USA i kilka dni po przylocie do kraju zmarł. Władze Korei Północnej zaprzeczyły, jakoby jego stan spowodowany był torturami. Twierdzono, że zatruł się jadem kiełbasianym.



W USA przeprowadzono sekcję zwłok. Koroner hrabstwa Hamilton John Hatfield ogłosił, że bezpośrednią przyczyną zgonu studenta było niedotlenienie i niedokrwienie mózgu, wywołane niewyjaśnionym urazem głowy odniesionym w 2015 r.



W grudniu ubiegłego roku sąd w USA orzekł, że reżim Kim Dzong Una ma zapłacić 501 mln dolarów odszkodowania za tortury i śmierć Warmbiera. – Korea Północna jest odpowiedzialna za tortury, porwanie, pozasądową egzekucję Ottona Warmbiera, a także za szkody wyrządzone jego matce i ojcu – wskazał sędzia Beryl Howell.

źródło: Agencja Reutera

Wyrok nie zrobił na władzach Korei Północnej żadnego wrażenia. Dziennik „Washington Post” poinformował w czwartek, że Pjongjang wysłał do USA rachunek za opiekę nad będącym w stanie śpiączki studentem. Reżim domaga się przelania 2 mln dolarów.