Sejmik województwa lubelskiego: Nie pozwolimy na administracyjną homopropagandę

Stanowisko wyrażające „sprzeciw wobec pojawiających się sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT” przyjął sejmik województwa lubelskiego. Obecni na sesji reprezentanci lesbijek, gejów, biseksualistów i homoseksualistów stwierdzili, że dokument „szczuje na osoby LGBT”.

Projekt stanowiska wnieśli pod obrady radni Prawa i Sprawiedliwości, ale poparła je też część radnych opozycji. Za jego przyjęciem głosowało 24 radnych, przeciw tylko troje, natomiast czworo nie wzięło udziału w głosowaniu. W lubelskim sejmiku PiS ma 18 radnych.



„Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na propagowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności, gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerują w autonomię wspólnot religijnych” głosi stanowisko.



Radni zadeklarowali w nim m. in. obronę „szkoły i rodziny” i ich ochronę przed „rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami”, brak zgody na wprowadzanie do szkół tzw. wychowania seksualnego w myśl standardów WHO oraz na „instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. »latarników«)”.

#wieszwiecej Polub nas

„Nie pozwolimy na wywieranie administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zwanej »homopropagandą«) w wybranych zawodach (nauczyciele, naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy)” - czytamy w tekście.

„Deklarujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności" - zapewniono w stanowisku.



Posłanka Elżbieta Kruk (PiS), jedna z inicjatorów i autorów stanowiska, podkreśliła, że kwestia w nim poruszona „jest w niektórych środowiskach, nawet konserwatywnych, lekceważona, a niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo”.



„To już nie jest tylko Warszawa; są już skargi, że aktywiści LGBT przeprowadzają zajęcia w szkołach kilku województw” – powiedziała Kruk na konferencji prasowej.



„Sytuacja jest bardzo poważna, szczególnie, że wprowadzana jest pod płaszczykiem równouprawnienia, a tak naprawdę niesie ze sobą uprzywilejowanie środowisk grupujących lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów, czy może, jakby to lepiej przetłumaczyć na język polski, zmiennopłciowych” – wskazała Kruk



Zdaniem radnej działania grup LGBT „ukierunkowane są na rozbicie tradycyjnego społeczeństwa”. – Najbardziej niebezpieczne, że celem tych działań są dzieci – dodała.

Radny Koalicji Obywatelskiej w lubelskim sejmiku Krzysztof Komorski powiedział w dyskusji, że przyjęcie tego stanowiska ma charakter „stricte polityczny”.



– Nie możemy poprzeć stanowiska, którego treść urąga powadze organu, jakim jest Sejmik Województwa Lubelskiego – powiedział Komorski.



Radny PSL Przemysław Litwiniuk zaznaczył, że ludowcy „widzą potrzebę akceptacji i obrony godności każdego człowieka, niezależnie od jego orientacji, światopoglądu czy wyznania”.



– Nie widzimy potrzeby chronienia prawa do afirmacji określonych zachowań czy określonych postaw, moralnych biznesowych czy innych – dodał Litwiniuk.



Na sesję przybyło kilkunastu przedstawicieli stowarzyszenia Marsz Równości, którzy trzymali w rękach tablice na napisami „Jesteśmy ludźmi, nie ideologią”. Ich zdaniem stanowisko sejmiku zawiera „kłamstwa, manipulacje i szczuje na osoby LGBT”.