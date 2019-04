Arcybiskup skazany na śmierć może zostać beatyfikowany

Postulator procesu arcybiskupa Jana Cieplaka ks. Krzysztof Pożarski otrzymał z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych pismo, oznajmiające, że proces beatyfikacyjny tego mężnego świadka Kościoła w Rosji Sowieckiej może zostać wznowiony. Rozpoczęto go jeszcze w 1952 r., ale 12 lat później przerwano go, jak mówił ks. Pożarski, „wskutek poprawności politycznej”.

Pismo Kongregacji, noszące datę 30 marca 2019 r. jest odpowiedzią na list arcybiskupa archidiecezji Matki Bożej w Moskwie Paolo Pezziego z 22 lutego, dotyczący ewentualnej beatyfikacji zmarłego w 1926 r. byłego biskupa pomocniczego diecezji mohylewskiej i niedoszłego arcybiskupa wileńskiego.



Prefekt watykańskiego urzędu kard. Angelo Becciu zapewnia w tym dokumencie, że „nie ma trudności z ponownym podjęciem tego zadania [tzn. procesu]”, wymienia natomiast dwa warunki formalne, których spełnienie jest do tego niezbędne.



Pierwszym z nich jest uzyskanie na to zgody diecezji rzymskiej, która rozpoczęła w 1952 r. proces beatyfikacyjny zgodnie z postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r. i która powinna przekazać taką zgodę archidiecezji w Moskwie chcącej prowadzić taki proces obecnie na swoim terenie.



Wówczas powinna ona powołać trybunał, w którego skład wejdą delegat biskupa, promotor sprawiedliwości i notariusz. Ich zadaniem będzie wysłuchanie co najmniej 10 świadków na temat opinii świętości i wstawiennictwa Sługi Bożego, tym razem w myśl obecnych przepisów.

Należy też utworzyć komisję historyczną, złożoną z trzech ekspertów w celu zgromadzenia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących kandydata na ołtarze.Drugim warunkiem jest zgoda archidiecezji wileńskiej, na której terenie znajduje się grób Sługi Bożego.

Zdaniem ks. K. Pożarskiego wszystkie te wymogi zdają się być tylko formalnością, zasadniczo nic nie powinno stanąć na drodze do wznowienia procesu beatyfikacyjnego.



Abp Jan Feliks Cieplak urodził się 17 sierpnia 1857 r. w Dąbrowie Górniczej. Po ukończeniu gimnazjum klasycznego w Kielcach wstąpił do tamtejszego seminarium duchownego, które ukończył w 1878 r., a następnie do 1882 r. uzupełniał studia w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie w 1881 r. przyjął święcenia kapłańskie.



W tejże Akademii wykładał m.in. archeologię biblijną, liturgikę i teologię moralną. 12 czerwca 1908 r. św. Pius X mianował go sufraganem (biskupem pomocniczym) mohylewskim, kilka lat później został jej administratorem.



W Mohylewie dał się poznać jako gorliwy kapłan i patriota, głosił płomienne kazania i brał udział w wielu demonstracjach narodowych, za co wielokrotnie był karany przez władze carskie.

Po rewolucji lutowej 1917 r. abp Cieplak uczestniczył w pracach Komisji Likwidacyjnej ds. Królestwa Polskiego. 29 kwietnia 1919 r. Benedykt XV mianował go arcybiskupem tytularnym Ochrydy.



W tym charakterze Sługa Boży był najwyższym rangą przedstawicielem Kościoła katolickiego w Rosji Sowieckiej i z tego powodu dwukrotnie trafiał do więzienia w latach 1920 i 1921. Władze oskarżały go o stawianie oporu podczas zabierania kosztowności kościelnych.



Podczas procesu pokazowego w Moskwie w dniach 21-25 marca 1923 r. skazano go wraz z 14 innymi księżmi na karę śmierci za „podżeganie do buntu przez zabobony” (tak bolszewicy określali religię).



Pod naciskiem światowej opinii publicznej i w wyniku interwencji rządu polskiego wyrok zamieniono na 10 lat więzienia, ale już w 1924 r. dzielnego arcybiskupa wydalono z ZSRS.

12 kwietnia tegoż roku przez Rygę udał się on do Polski. Jeszcze w tym samym miesiącu otrzymał w Warszawie odznakę wojskową za wybitne zasługi dla Kościoła i narodu w Rosji w latach 1917-19.



Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie zamieszkał w Kolegium Polskim i przebywał tam do drugiej połowy 1925 r. 7 listopada 1925 r. został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.



14 grudnia 1925 r. został mianowany pierwszym arcybiskupem metropolitą wileńskim, ale nie zdążył objąć tego urzędu; zmarł 17 lutego 1926 r. w mieście Passaic koło Nowego Jorku, dokąd wyjechał kilka miesięcy wcześniej na spotkania z Polonią amerykańską. Po sprowadzeniu zwłok do Polski pochowano go uroczyście 16 marca 1926 r. w katedrze wileńskiej.



23 czerwca 1952 r. w Rzymie rozpoczął się proces przygotowawczy do beatyfikacji arcybiskupa, który został przerwany w 1964 r. wskutek, jak wyjaśnił ks. Pożarski „poprawności politycznej niektórych watykańskich hierarchów i przyjętej wówczas polityki zbliżenia z Sowietami”.