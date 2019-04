Uchwycono najrzadsze zjawisko we wszechświecie

Gazy szlachetne mają wyjątkowe właściwości. Okres połowicznego rozpadu ksenonu-124 jest bilion razy dłuższy niż wiek wszechświata. Choć szanse były niewielkie, naukowcom udało się zaobserwować to zjawisko, uznawane za najrzadsze ze wszystkich.

Rozpad atomu ksenonu-124, po raz pierwszy w historii, zaobserwowano w detektorze XENON1T we włoskim Laboratorium Narodowym Gran Sasso podległym Narodowemu Instytutowi Fizyki Jądrowej. Doszło do niego w formie podwójnego wychwytu elektronu – informuje portal PulsKosmosu.pl.



– Fakt, że byliśmy w stanie bezpośrednio obserwować ten proces, pokazuje, jak potężnymi metodami detekcji dysponujemy. Sprawdzają się one również w przypadku sygnałów, które nie pochodzą z czarnych dziur – tłumaczy prof. Christian Weinheimer z niemieckiego Uniwersytetu w Münster, który stał na czele grupy badawczej.



XENON1T to projekt, przy którym pracuje 160 naukowców z Europy, USA i Bliskiego Wschodu. Laboratorium znajduje się na głębokości 1,4 tys. metrów pod masywem Gran Sasso w Apeninach. To wykrywacz ciemnej materii, a jego umiejscowienie głęboko pod ziemią ma chronić przed promieniowaniem kosmicznym, którego sygnały może fałszować odczyty. Teoretycznie w detektorze cząstki ciemnej materii mają zderzać się z atomami w detektorze, a sygnały z tych zderzeń będą rejestrowane.

