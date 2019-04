Raper chce otworzyć własny kościół. „Jest ekstremalnie żarliwy w wierze”

Po wygłoszeniu osobliwego kazania na festiwalu muzycznym Coachella amerykański raper Kanye West chce pójść o krok dalej. Amerykańskie media informują, że mąż Kim Kardashian rozważa założenie własnego kościoła.

Podczas występu Kanye West zaprosił chór gospel, tancerzy, a także innych muzyków takich jak Chance The Rapper czy DMX i pouczał fanów o wierze. Transmisję przeprowadzono w serwisie YouTube.



Chętni mogli też kupować ubrania z jego kolekcji z napisem „Jezus” czy „Kościół”. Skarpety wyceniono na 50 dolarów, koszulki – 70 dolarów, zaś cena bluz zaczynała się od 145 dolarów.



Rola kaznodziei tak się spodobała raperowi, że ma rozważać założenie własnego kościoła. – Jest ekstremalnie żarliwy w swojej wierze i chce ją dzielić z ludźmi w sposób bardziej regularny – wyjawiła magazynowi „People” osoba z jego otoczenia.



– Spędza dużo czasu na studiowaniu zagadnień związanych z wiarą i modlitwach i chce dzielić z innymi tę podróż – dodała.



– Mówcie co chcecie o Kanyem, ale on naprawdę chce pomóc osobom, które potrzebują wsparcia. Rozumie załamanie i potrzebę odnowy przypuszczalnie lepiej niż większość ludzi. Wierzy w uzdrawiającą moc muzyki, ale też w to, że Bóg może zstąpić i pomóc ludziom w rozwiązaniu ich problemów – przekonywał informator.









