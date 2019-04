Premier Morawiecki: System oświaty musi służyć uczniom

– Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby była jakakolwiek niepewność dla maturzystów, jeśli chodzi o możliwość zdawania matur – powiedział premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się w czwartek do rządowego projektu noweli Prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm.

Morawiecki podkreślił, że podstawowym celem rządu jest, aby maturzyści przystąpili do egzaminów.



– Nie mogliśmy sobie pozwolić i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby była jakakolwiek niepewność dla maturzystów, jeśli chodzi o możliwość zdawania matur, a pojawiały się w przestrzeni publicznej informacje dotyczące tego, że rady pedagogiczne mogłyby nie sklasyfikować uczniów w odpowiednim terminie – zaznaczył szef rządu.



– Dlatego podjąłem decyzję, żeby rzeczywiście we współpracy z marszałkiem Sejmu, Senatu, którym bardzo dziękuje za taki ekstraordynaryjny tryb, żeby ustawa o rezerwowym rozwiązaniu związanym z dopuszczeniem do matur mogła ten problem rozwiązać – dodał premier.





Premier @MorawieckiM: Podstawowy cel, jaki nam przyświeca to to, by maturzyści mogli zdawać matury. Dlatego zaproponowaliśmy rozwiązanie, które dodatkowo zabezpiecza sytuację maturzystów, by w spokoju zdali egzamin. pic.twitter.com/jTbuF5qfPL — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 25 kwietnia 2019

„Z satysfakcją przyjąłem decyzję ZNP o zawieszeniu strajku”



– Z satysfakcją przyjąłem decyzję ZNP o zawieszeniu strajku; dobrze, że ta deklaracja padła – oświadczył premier.



Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że od soboty, 27 kwietnia od godz. 6 rano, Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy.



Szef rządu podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie, że z satysfakcją przyjął deklarację ZNP. – Dobrze, że ta deklaracja padła – zaznaczył. – Apelowałbym, aby on (strajk) został już, jak najszybciej zawieszony - o co prosiłem już wcześniej – dodał Morawiecki.



Premier ponowił również zaproszenie do piątkowych obrad okrągłego stołu. – Ten dialog jest potrzebny – podkreślił premier. Dodał, że rząd zaproponował okrągły stół „w duchu wyciągniętej ręki do kompromisu”.





Premier @MorawieckiM: Możemy być po różnych stronach protestu i się spierać, ale wszyscy pamiętamy jak było, gdy zdawaliśmy matury. Nie możemy sobie pozwolić na niepewność, na sytuację w której matury byłyby zagrożone. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 25 kwietnia 2019

Premier @MorawieckiM: Państwo polskie bierze odpowiedzialność za to, co najważniejsze, czyli za młodych ludzi, za uczniów. Dlatego też dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy w poczuciu solidarności byli ze swoimi uczniami. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 25 kwietnia 2019

„Matury się odbędą, nie ma zagrożenia”



Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek, że uchwalona przez Sejm ustawa ws. matur to „dodatkowe zabezpieczenie”, by egzamin dojrzałości mógł się odbyć. Tegorocznych maturzystów zapewnił, że „matury są bezpieczne”. – Nie ma zagrożenia – podkreślił.



– Drodzy maturzyści, jeżeli ktoś próbował w taki sposób zdestabilizować sytuację, żeby się matury nie odbyły, mogę zapewnić: matury się odbędą, nie ma takiego zagrożenia – powiedział Morawiecki. Według niego ustawa stanowi „dodatkowe zabezpieczenie”. – Dla mnie dobro uczniów, dobro młodzieży, dobro maturzystów jest absolutnie kluczowe – podkreślił szef rządu na czwartkowej konferencji prasowej.



Premier ponowił też apel do „rodziców, nauczycieli, ale także związkowców – tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali”, by wzięli udział w piątkowych obradach okrągłego stołu w Warszawie. – Zapraszamy do dialogu, zapraszamy do otwartej debaty – powiedział Morawiecki.



Odnosząc się do piątkowych obrad, premier powiedział, że jednym z przedmiotów dyskusji na PGE Narodowym ma być wymiar pensum i to, dlaczego polski nauczyciel spędza „przy tablicy” najmniej czasu w porównaniu z kolegami z innych państw europejskich. – Czy to jest dobrze? Może tak. Ale może jednak średnia unijna, czy średnia OECD też nam coś mówią – zaznaczył Morawiecki.





Premier @MorawieckiM: Ważne jest żebyśmy tworzyli taki system oświaty, który służy uczniom. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 25 kwietnia 2019

„Nie miałem wrażenia, że prezydent nie wspiera okrągłego stołu”



– Rozmawiałem w środę z prezydentem Andrzejem Dudą i nie miałem najmniejszego wrażenia, że nie wspiera formuły szeroko rozumianego dialogu, okrągłego stołu – powiedział premier. Dodał, że okrągły stół jest bardzo dobrą platformą do szerokiej dyskusji o oświacie.



Premier na briefingu prasowym był pytany o środową wypowiedź prezydenta Dudy w Białogardzie na temat okrągłego stołu ws. oświaty. Prezydent odnosząc się do kontrowersji wokół obrad okrągłego stołu stwierdził, że rozumie, iż „formuła okrągłego stołu na Stadionie Narodowym nie jest najszczęśliwsza”. – Chciałbym, żeby to był okrągły stół, który będzie prowadzony rozsądnie, czyli w takich grupach, w których można rzeczywiście rozmawiać, a nie, że będą to setki osób, bo w gronie setek osób nie da się nic wynegocjować – oświadczył Duda.



Morawiecki podkreślił, że w środę rozmawiał z prezydentem i „w procentach” się zgadzali. – Pan prezydent powiedział to, co powiedział, ale ja nie miałem najmniejszego wrażenia, że pan prezydent nie wspiera formuły szeroko rozumianego dialogu, kompromisu, okrągłego stołu – powiedział premier.



Dodał, że z prezydentem rozmawiał także o Radzie Dialogu Społecznego. – I w ramach RDS jak najbardziej ten dialog się przecież już odbywał, liczne rozmowy które odbyły się z udziałem premier Beaty Szydło odbywały się w formule Rady Dialogu Społecznego, więc jak najbardziej zgadzam się z panem prezydentem, że ten format jest ważny, ale zaproponowaliśmy inny – zaznaczył szef rządu.



Mówił, że Rada Dialogu Społecznego ma „swoją specyfikę”. – Tam na przykład bardzo ważną rolę, oprócz związków zawodowych, z definicji odgrywają związki pracodawców – bardzo pięknie, ale gdzie są reprezentacje nauczycieli, gdzie reprezentacja ekspertów, gdzie reprezentacja wychowawców? Myślę, że okrągły stół jest bardzo dobrą platformą do takiej dyskusji – zapewnił premier.