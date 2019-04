Nauczyciele z poznańskiego ZNP: Broniarz nas zdradził. Strajkujemy dalej

– Nadal trwamy w strajku. Jesteśmy w szoku, nie zgadzamy się z tą decyzją. Prezes Broniarz musi odejść, zdradził nas. Nie chcemy takiego prezesa – tak informację o zawieszeniu akcji strajkowej skomentowała przedstawicielka poznańskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego Izabela Płotka.

– My nadal trwamy w strajku. Dostaliśmy informację dosłownie 15 minut temu, że prezes Sławomir Broniarz zawiesza strajk – powiedziała Onetowi Izabela Płotka.



– My byliśmy w trakcie burzliwej dyskusji w pokoju nauczycielskim, nie mamy telewizora, ja się dowiedziałam od koleżanki, która do mnie zadzwoniła. Jesteśmy w szoku, nie zgadzamy się z tą decyzją. Prezes Broniarz musi odejść, zdradził nas. Nie chcemy takiego prezesa – dodała.



Płotka podkreśliła, że kilka godzin przed informacją o zawieszeniu strajku w tamtejszym oddziale ZNP odbyło się zebranie przedstawicieli personelu kilkudziesięciu placówek, które zakończyło się „w bojowych nastrojach”. – Nic z nami nie konsultowano – oświadczyła, oceniając, że „Broniarz uległ naciskom politycznym”.

źródło: PAP, onet.pl

Decyzję o prowadzeniu akcji nadal potwierdza inny poznański nauczyciel, Marcin Burzyński. Według niego tamtejsi związkowcy uzgodnili, że będą strajkować co najmniej jeszcze dwa tygodnie, do zakończenia matur. – Mieliśmy dużo woli walki – przekonywał.Burzyński dodał, że członkowie ZNP tworzą sporą część komitetu strajkowego.