Rosja przesyłała zanieczyszczoną ropę. Częściowo wznowiono eksport do Polski

Białoruś częściowo wznowiła eksport lekkich produktów naftowych na Ukrainę i do Polski – poinformował wiceprezes państwowego koncernu paliwowego Biełnaftachim Uładzimir Sizou. Dodał, że straty spółki z winy Rosji to około 100 mln dolarów.

– Podjęliśmy decyzję o częściowym zaspokojeniu zapotrzebowania zagranicznych kontrahentów, z którymi zawarliśmy umowy na dostawę produktów naftowych. Zdecydowaliśmy teraz o dostarczeniu około 32 tys. ton oleju napędowego w kierunku Ukrainy, 8 tys. ton oleju napędowego w kierunku Polski i około 10 tys. ton benzyn samochodowych także w kierunku rynku ukraińskiego – oświadczył Sizou.



We wtorek Biełnaftachim poinformował o czasowym wstrzymaniu eksportu produktów naftowych z Białorusi do Polski, krajów bałtyckich i na Ukrainę z powodu zanieczyszczenia ropy dostarczanej przez Rosję.



O tym, że rurociągiem Przyjaźń dociera na Białoruś z Rosji zanieczyszczona ropa, od kilku dni mówiły władze rafinerii w Mozyrzu i przedstawiciele białoruskiego rządu. Strona rosyjska przyznała, że doszło do obniżenia jakości przesyłanego surowca, zapewniła jednak, że jest to „kwestia techniczna”.



W środę w rafinerii Naftan rozpoczęto pompowanie „czystej” ropy nitką Surgut-Połock. Według Sizoua Naftan pracuje obecnie przy obciążeniu wynoszącym 12 tys. ton na dobę, zaś rafineria w Mozyrzu przetwarza 18 tys. ton ropy na dobę.

źródło: pap

Wspomniane ilości pozwalają na stworzenie niezbędnego zapasu produktów naftowych na zabezpieczenie rynku wewnętrznego i dlatego podjęto decyzję o częściowym wznowieniu eksportu – wskazał wiceprezes Biełnaftachimu.Wicepremier Rosji Dmitrij Kozak zapowiedział w czwartek, że ropa naftowa dobrej jakości z Rosji dotrze na granicę z Białorusią 29 kwietnia. Zapewnił o pilnych działaniach Rosji i wspomniał o rozmowach trójstronnych z udziałem Polski.Na Polskę przypada 13 proc. białoruskiego eksportu oleju napędowego. Dostawy z Białorusi na Ukrainę stanowią 81 proc. jej importu benzyn i 40 proc. jej importu oleju napędowego.