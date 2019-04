Niesiołowski za, a nawet przeciw. Jak poseł głosował ws. 500 Plus

– Niech Prawo i Sprawiedliwość da 500 zł na każde dziecko – mówił w lutym 2016 r. Stefan Niesiołowski. Teraz w Sejmie głosował za odrzuceniem projektu ustawy o 500 Plus na każde dziecko. Podobnie głosowało ośmioro innych posłów, w tym Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt, Krzysztof Mieszkowski i Jacek Wilk. 12 polityków Nowoczesnej, wraz z przewodniczącą Katarzyną Lubnauer, wstrzymało się od głosu.

Rządowy projekt ws. rozszerzenia programu 500 Plus na każde pierwsze dziecko został skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny. Wcześniej większość posłów nie poparła wniosku Ryszarda Petru (Teraz!) o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

– My jesteśmy o to pytani, ponieważ byliśmy przeciwni, mówiliśmy, że to rujnuje budżet, ale z drugiej strony te obietnice PiS składało – mówił wówczas. Teraz ten sam poseł zagłosował za odrzuceniem takich zmian.



Podczas sejmowej debaty posłanka Marzena Okła–Drewnowicz z PO stwierdziła, że program 500 Plus przestał być programem pro demograficznym. Wskazała, że w 2018 r. urodziło się 13 tys. dzieci mniej niż w roku 2017. Paweł Pudłowski, przewodniczący klubu Nowoczesna, zarzucił PiS, że za „piątkę Kaczyńskiego” zapłacą wszyscy pracujący Polacy.



W lutym 2016 r. Stefan Niesiołowski, jako poseł Platformy Obywatelskiej - gdy głosowany był projekt przyznający 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko - mówił, że 500 zł powinno dostawać każde dziecko.

Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z PiS oceniła, że program jest „najważniejszym i najistotniejszym projektem, stanowiącym przełom w polskiej polityce prorodzinnej”.– To program dla przyszłości, bo przyszłością naszego kraju są nasze dzieci – dodała. Podkreśliła, że to propozycja, która spełnia oczekiwania Polaków. – Objęcie wszystkich dzieci omawianym świadczeniem oznacza, że 4 proc. PKB trafi do rodzin. To wzrost o 125 proc. wydatków w stosunku do 2015 r. – wskazała.Wicemarszałek przypomniała, że kiedy w 2014 r. prezentowane były założenia programu 500 Plus, ówczesny premier Donald Tusk pytał, „gdzie są te pieniądze zakopane”. – Dziś widzimy, że nigdzie zakopane nie były. Wystarczyło dobrze i uczciwie rządzić – stwierdziła Mazurek.