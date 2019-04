Wywiózł psa do lasu, bo kopał dołki i podgryzał drzewka

Zdezorientowany pies błąkał się przy drodze. Przypadkowe osoby zauważyły moment, gdy właściciel wyrzucał go z auta na pobocze. Kiedy dotarli do niego policjanci, wyjaśnił, że stracił cierpliwość do zwierzęcia, które kopało dołki i niszczyło drzewka. – Pies trafił już do nowego domu – mówi portalowi tvp.info nadkom. Kamil Tokarski z KWP w Kielcach.

Sygnał o wyrzuconym z samochodu kundelku dostali policjanci z komisariatu w Stąporkowie w województwie świętokrzyskim. Przestraszone zwierzę błąkało się w lesie w okolicach miejscowości Kamienna Wola.



– Na szczęście świadkowie zdążyli zapisać numery rejestracyjne pojazdu – wyjaśnia rzecznik KWP w Kielcach. Zabrali psa z pobocza i odszukali właściciela. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec gminy Mniów. Przyznał się, że wywiózł i porzucił psa. Wyjaśnił, że nie miał już cierpliwości, bo zwierzak kopał mu dołki w ogrodzie i podgryzał drzewka. Postanowił pozbyć się problemu, wywożąc czworonoga kilkanaście kilometrów od domu.



Teraz właścicielowi zwierzęcia grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Pies nie wrócił do „opiekuna”. – Dzięki pomocy sołtysa znalazł już nowy dom – wyjaśnia Tokarski.

(fot. Policja świętokrzyska)