Przemyt ludzi się nie powiódł. Uratowano ponad 200 niewolników

Niemal 220 ofiar handlu ludźmi uratowano podczas operacji w Afryce Zachodniej. Akcję koordynował Interpol.

Operację o kryptonimie Epervier II przeprowadzono w Nigerii oraz Beninie. Zaangażowano w nią stu policjantów, którzy zorganizowali naloty na bazary w stolicy Nigerii Abudży oraz Kotonu, największym mieście Beninu.



Interpol poinformował, że operacja miała miejsce na początku kwietnia i uratowano 216 mężczyzn, kobiet i dzieci w wieku od 11 do 16 lat z kilku państw Afryki. Spośród dzieci uwolniono 36 chłopców i 121 dziewczynek. Niewolnicy mieli być zmuszani do przymusowej pracy i prostytucji.



– Proceder zorganizowały grupy przestępcze, które czerpały z tego zysk – poinformował Paul Stanfield, dyrektor Interpolu odpowiedzialny za walkę z przestępczością zorganizowaną.



Policja aresztowało 47 podejrzanych o przemyt ludzi. Zabezpieczono pojazdy, gotówkę, telefony i komputery.



Organizacja Walk Free Foundation szacuje, że około 1,4 mln osób mieszkających w Nigerii, czyli 0,8 proc. populacji, żyje w niewoli. W Beninie ma być około 58 tys. niewolników wśród populacji liczącej 11 mln. Walka z procederem jest trudna ze względu na skrajną biedę panującą w tych krajach, która nierzadko zmusza rodziny do sprzedaży swoich dzieci.

