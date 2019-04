Sejm przyjął zmiany w prawie oświatowym. Dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzić klasyfikację maturzystów

Rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący - zdecydował w czwartek Sejm, nowelizując prawo oświatowe dotyczące klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur.

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.



Za przyjęciem nowelizacji głosowało 235 posłów, 168 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu w całości. Za odrzuceniem głosowało 169 posłów, 235 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Teraz ustawa trafi do Senatu, który rozpocznie obrady o godz. 19.00.



W porządku obrad Senatu jest tylko jeden punkt – dotyczący prawa oświatowego. Jeśli senatorzy nie wniosą poprawek, ustawa trafi do podpisu prezydenta.





Egzaminy maturalne od 6 maja



Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego.



Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.





Zmiana procedury przeprowadzania matur - #Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie #oświata i ustawie – #Prawo oświatowe. Dokument trafi teraz do @PolskiSenat — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 25 kwietnia 2019