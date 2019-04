„Nie narażajcie dyrektorów na problemy z prokuraturą”. Chcą pieniędzy za strajk

Kilkaset osób zebrało się przed szczecińskim magistratem, chcąc uzyskać od władz miasta zapewnienie o wypłaceniu pensji za czas strajku. Zastępca prezydenta obiecał rozłożenie należności, którą związkowcy określili mianem długu, na cztery miesiące.

Manifestujący zebrali się pod oknem gabinetu prezydenta. Przed Urząd Miasta przynieśli transparenty z czarnymi wykrzyknikami na pomarańczowym tle i z hasłami: „Podwyżka = poniżka”, „Desperacja nas tu przywiodła”, „MEN mnie mnie” czy „Godność, wolność, edukacja”. Skandowali też: „Co z nami będzie, panie prezydencie?”.



Związkowcy i kilku nauczycieli niezrzeszonych rozmawiali w tym czasie z zastępcą prezydenta miasta odpowiedzialnym za obszar edukacji Krzysztofem Soską.



– Wyszliśmy wszyscy uśmiechnięci – powiedziała do zebranych po rozmowach prezes szczecińskiego ZNP Maria Świerczek. – Jest to oznaka, że negocjacje przyniosły oczekiwany skutek – powiedziała, nagradzana brawami.



– Wspólnie ustaliliśmy, że dług, w cudzysłowie, który mamy w stosunku do swoich placówek, będzie potrącony w czterech ratach od miesiąca maja, skończywszy na pierwszym sierpnia – wyjaśniła.

– Mamy zapewnienie pana prezydenta, że pieniądze, które zostaną w placówce dzięki strajkującym, zostaną wykorzystane przez te placówki na zajęcia dodatkowe w wykonaniu nauczycieli, jeżeli nauczyciel będzie chciał – dodała.Ta informacja spotkała się z gwizdami i okrzykami niezadowolenia manifestujących. – Nic nowego, Soska, bądź człowiekiem – skandowali.

– Póki co ministrem oświaty nie jestem, więc nie mogę podjąć pewnych decyzji, które przekraczają także nasze kompetencje. Proszę mieć świadomość, że ograniczają nas przepisy prawa – tłumaczył zastępca prezydenta Krzysztof Soska.



Zapewniał, że „jesteśmy po tej samej stronie, po stronie dobrej oświaty, po stronie dzieci i nauczycieli”.



– To, co było możliwe zgodnie z prawem, wszystko dzisiaj zostało ustalone i to państwo uzyskujecie, natomiast nie narażajcie swoich dyrektorów na problemy z prokuraturą, bardzo was o to proszę – apelował Soska.