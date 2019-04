Wróblewski: Strajk wymknął się spod kontroli związków

– Strajk wymknął się spod kontroli ZNP oraz FZZ. Zakładnikami stali się uczniowie, a nie tylko nauczyciele. Do tego opinia publiczna odwróciła się od nauczycieli widząc, że rząd zaproponował konkretne rozwiązania, 15-proc. podwyżkę i dalszą dyskusję przy okrągłym stole na Stadionie Narodowym – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info politolog Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. W ten sposób skomentował on decyzję Sławomira Broniarza o zawieszeniu strajku nauczycieli.

Przewodniczący Sławomir Broniarz oświadczył, że od soboty 27 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy. Artur Wróblewski komentując ten ruch ZNP wskazuje, że akcja nałożyła się na czas egzaminów, które wykorzystano utwardzając stanowisko.

B – Nie widać było, żeby ZNP zależało na kompromisie. Raczej upolityczniono to wydarzenie. I to był błąd, bowiem samo środowisko nauczycielskie nie jest jednolite politycznie. Nauczycielom przede wszystkim zależało na rozwiązaniu problemu i poprawie sytuacji bytowej – powiedział politolog.

Podkreślił, że przewodniczący Związku poszedł na konfrontację polityczną i w ten sposób sam zrobił krzywdę własnej sprawie. – Bo skoro widać sympatie polityczne, to rząd także inaczej podchodzi do tego typu problemu niż gdyby był on neutralny politycznie – stwierdził.Ekspert ocenił, że teraz związkowcy powinni rozważyć, czy nie lepiej odmienić oblicze związku by pozbyć się łatki politycznej i ewidentnych skojarzeń, które robią krzywdę związkowi.





– Na to wszystko nałożyło się niezadowolenie uczniów i rodziców i nacisk tego środowiska, którego wyrazem był chociażby list do nauczycieli z apelem zakończenie strajku – wyliczał Wróblewski.



Wróblewski zwrócił także uwagę na spadek morale wśród nauczycieli. – Narastała niepewność co do całej sytuacji, zagrożenie bytowe – wszak nie dostaną pensji za kwiecień – przypomniał Wróblewski.