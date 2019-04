Napad na policjantkę. „Mężczyzna miał w ręku piłę”

Na trzy miesiące aresztował sąd 46-letniego mieszkańca Zawadzkiego (woj. opolskie), który próbował po pijanemu zaatakować policjantkę piłą motorową – poinformowało w czwartek biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Jak informuje KW Policji w Opolu, do zdarzenia doszło w połowie marca. Dyżurny policji ze Strzelec Opolskich otrzymał wezwanie do awantury domowej w Zawadzkiem. Na miejsce skierowano patrol policji.



Na widok mundurowych 46-letni sprawca awantury wpadł w szał. Na początku obrzucił policjantów wyzwiskami, nie reagował na ich polecenia, a w końcu próbował zaatakować policjantkę piłą spalinową.



Mężczyzna został obezwładniony, a następnie przewieziony na izbę wytrzeźwień. Jak ustalono, w chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.



Decyzją sądu napastnik został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za czynną napaść i znieważenie funkcjonariusza grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

#wieszwiecej Polub nas