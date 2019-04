Mazurek: Decyzja ZNP o zawieszeniu strajku to dobra wiadomość

Decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca zawieszenia strajku to dobra wiadomość, to dobra decyzja, która uwzględnia dobro maturzystów i dobro dzieci; bardzo się z tej decyzji cieszymy – podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Szef ZNP Sławomir Broniarz ogłosił w czwartek zawieszenie od soboty 27 kwietnia ogólnopolskiego strajku nauczycieli.



– Dzisiaj decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca zawieszenia strajku to dobra wiadomość, to dobra decyzja, która uwzględnia dobro maturzystów i dobro dzieci, bardzo się z tej decyzji cieszymy – mówiła rzeczniczka PiS.



– Problemy oświaty są problemami, pozostają problemami, które nadal są do rozwiązania, dlatego formuła okrągłego stołu i dyskusji na temat zmian w oświacie jest nadal aktualna. Do tej debaty na temat oświaty w ramach okrągłego stołu oczywiście wszystkich zapraszamy, w tym ZNP – dodała Mazurek.



Beata Szydło na konferencji prasowej podziękowała za tę decyzję ZNP. – To jest decyzja dobra, ważna i potrzebna wszystkim, przede wszystkim maturzystom, rodzicom, ale też nauczycielom – podkreśliła.

– Rząd jest otwarty na rozmowę i chcemy prowadzić dialog. Tak jak deklarowaliśmy, chcemy szukać rozwiązań, które będą również akceptowane przez stronę społeczną, przez naszych partnerów – oświadczyła wicepremier.

Mazurek była pytana na briefingu prasowym, czy w związku z decyzją ZNP, rząd wycofa procedowany właśnie projekt nowelizacji prawa oświatowego, który dotyczy matur.



– Nie wycofujemy (projektu) ustawy; będzie on procedowany na wypadek ewentualności sytuacji, która może dziś jest nie do przewidzenia, ale może się wydarzyć – powiedziała.



Podkreśliła, że rząd chce zabezpieczyć się przed sytuacją, w której doszłoby ewentualnie do tego, że maturzyści będą pozbawieni możliwości zdania egzaminu dojrzałości. – Na to sobie pozwolić nie możemy i dlatego będziemy procedować tę ustawę do końca – oświadczyła Mazurek.