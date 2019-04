W Opolu powstanie fabryka Hongbo. Inwestycja za 800 mln

W Opolu powstanie fabryka chińskiej firmy Hongbo – poinformował Arkadiusz Wiśniewski. Prezydent miasta przebywa na drugim Forum Współpracy Międzynarodowej „Belt and Road BRFIC” w Pekinie.

Prezydent Wiśniewski poinformował, że podczas konferencji w Pekinie podpisał list intencyjny w sprawie nowej inwestycji o wartości przekraczającej 800 mln zł z chińską firmą Hongbo Clean Energy Europe.



„Na wielkiej międzynarodowej konferencji w Pekinie, w której biorą udział przedstawiciele ponad 100 państw, w imieniu #Opole podpisałem list intencyjny o nowej inwestycji Hongbo Clean Energy Europe w naszym mieście! Za ponad 800 mln zł, powstanie wysokozautomatyzowana fabryka półprzewodników z wydajną i energooszczędną produkcją LED. To efekt wielkiego zaufania, którym obdarzyli nas chińscy partnerzy. Opole jest jedynym takim miejscem w Polsce i Europie” – napisał Wiśniewski.



Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku, będzie to drugi zakład chińskiej firmy w Opolu. Dwa lata temu Hongbo rozpoczął budowę swojej fabryki oświetlenia LED w Opolu.

