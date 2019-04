Nadchodzi Biało-Czerwony Korowód. „Impreza ma łączyć obywateli naszego kraju”

2 maja ulicami Warszawy przejdzie Biało-Czerwony Korowód. „Pomysł narodził się z potrzeby wspólnotowego, patriotycznego, radosnego świętowania” – informują organizatorzy. Podkreślają, że „impreza ma łączyć obywateli”.

2 maja ulicami Warszawy przejdzie Biało-Czerwony Korowód pod hasłem „Jesteśmy różni – łączy nas Polska”. Parada jest wpisana do kalendarza oficjalnych imprez związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i będzie jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w tym roku. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.



„Pomysł narodził się z potrzeby wspólnotowego, patriotycznego, radosnego świętowania połączonego z demonstrowaniem szacunku dla tradycji, dumy z dzisiejszych osiągnięć, nadziei na dobrą przyszłość” – informuje organizator.



Podkreśla jednocześnie, że impreza „ma łączyć obywateli naszego kraju, także Polaków z zagranicy”.



„W korowodzie udział wezmą grupy przedstawiające tradycję narodową (jak np. rekonstruktorzy), jak i lokalną (np. poprzez wystąpienie w swoich strojach regionalnych, demonstrowanie charakterystycznych miejscowych produktów czy obiektów, np. w postaci makiet). Planowane są też prezentacje współczesne czy wybiegające w przyszłość – np. oryginalne pojazdy skonstruowane przez studentów. Należne miejsce znaleźć winny małe rodzime firmy ze swoimi produktami” – wyjaśniają.

W czwartek w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się konferencja prasowa organizatorów Korowodu. Z przedstawicielami mediów spotkali się: dziennikarz Jan Pospieszalski, producent telewizyjny i filmowy Maciej Pawlicki, dziennikarz Andrzej Paulukiewicz i zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandra Dziurosz.Organizatorzy poinformowali, że Korowód rozpocznie się o godzinie 17. Trasa marszu będzie przebiegać m.in. Krakowskim Przedmieściem, Świętokrzyską i Mazowiecką. Na dzień dzisiejszy udział w imprezie zadeklarowało blisko 50 grup, jednak liczba ta cały czas wzrasta.

– Liczymy na to, że ta idea gdzieś się zaszczepi i ludzie będą się sami zgłaszali – powiedział Jan Pospieszalski. Podkreślił, że ma nadzieję, że „przyszłoroczny Korowód będzie kilkukrotnie większy, potężniejszy i dłuższy niż ten w 2019 roku”.



Zaznaczył jednak, że tegoroczny Korowód „będzie na pewno piękny”. – Staramy się, żeby był reprezentacyjny, bo nigdy nie ma drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie – powiedział.



Maciej Pawlicki stwierdził, że „bardzo często dajemy się wkręcać w różne konflikty, które niekoniecznie są naszymi konfliktami”. Podkreślił, że impreza ma wzmacniać relacje między obywatelami i podkreślać naszą radość i dumę z bycia Polakami.





– Chcemy, żeby ten Korowód istniał przez kolejne lata, żeby to było wypełnienie tej próżni, którą mają zapełnioną Irlandczycy czy Amerykanie przez m.in. paradę św. Patryka – dodał.



Pawlicki zaznaczył, że najpiękniejsze we wspólnych paradach jest to, że są one bardzo często oddolne i regionalne. – Nikt nie jest ważniejszy, wszyscy są równie ważni – powiedział.



Z Biało-Czerwonego Korowodu obszerną relację przeprowadzi Telewizja Polska.