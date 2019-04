MPiT: inwestycje nie zawiodły, to silny składnik wzmocnienia gospodarki

Inwestycje nie zawiodły, stanowiąc silny składnik wzmocnienia gospodarki – oceniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w przekazanym PAP w czwartek komentarzu nt. zrewidowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących PKB w 2017 i 2018 roku.

Główny Urząd Statystyczny zrewidował we wtorek kwartalne szacunki PKB w latach 2017-2018. Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,9 proc., w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,8 proc. Wzrost realny PKB w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 5,1 proc.



Jak podkreśliło MPiT, znaczące zmiany dotyczą nakładów inwestycyjnych w 2018 roku – ich wzrost był o 1,4 pkt proc. wyższy niż pierwotne szacunki – do 8,7 proc., jednocześnie wyższy zarówno od wzrostu konsumpcji (po rewizji 4,5 proc.), jak i eksportu (po rewizji 7,1 proc.).



– To bardzo pozytywny sygnał – inwestycje nie zawiodły, stanowiąc silny składnik wzmocnienia gospodarki. Obecna struktura wzrostu gospodarczego wzmacnia ogólną pozytywną ocenę potencjału gospodarki – wskazali eksperci ministerstwa. Według MPiT szybki wzrost konsumpcji, inwestycji i eksportu „potwierdza zrównoważony charakter wzrostu”.



Resort podkreślił, że istotne zmiany dotyczą też strony podażowej gospodarki w 2017 roku. Przypomniano, że w ocenie GUS wolniej rosła wartość dodana w przemyśle, znacznie szybciej natomiast w sektorze transportu oraz w zakwaterowaniu i gastronomii. Wzrost spożycia był wolniejszy i wyniósł 4,1 proc., na skutek słabszego tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych oraz spożycia publicznego – zaznaczyło MPiT.

#wieszwiecej Polub nas

Nieznacznie wyższe od wcześniejszych szacunków było tempo wzrostu PKB, który w 2017 roku wzrósł o 4,9 proc. (wobec wcześniej szacowanego wzrostu o 4,8 proc.) – dodał resort.



„Mniejsze rewizje dotyczyły natomiast roku 2018, a dotyczyły głównie dekompozycji popytowej” – wskazali eksperci ministerstwa.



Nakłady brutto na środki trwałe rosły o 1,4 pkt proc. szybciej (8,7 proc. w całym 2018 roku). Rewizja wzrostu objęła także spożycie ogółem (o 0,2 pkt. proc. do 4,5 proc.) oraz eksport i import (o 0,1 p.p.).



Jak zaznaczyło MPiT, w ujęciu kwartalnym skala rewizji była zbliżona do tej w skali roku. „Oceniając bieżącą sytuację, na podstawie danych dla IV kwartału, tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,9 proc. (wobec wcześniej szacowanych 4,8 proc.). Zdecydowanie szybciej rosły nakłady brutto na środki trwałe – wzrost o 8,2 proc., wobec wcześniej szacowanych 6,7 proc.” – wskazało MPiT.



Szybciej niż PKB rósł także eksport (o 7,8 proc.); a wzrost spożycia wyniósł 4,3 proc. (wobec wcześniej szacowanych 4,2 proc.).