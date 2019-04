Szef MON zainaugurował warsztaty dot. prezentacji współczesnych Sił Zbrojnych RP

O potrzebie wykorzystania nowoczesnych form przekazu, przy zachowaniu zasady „rzetelności, pokory i odpowiedzialności”, mówił w czwartek minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON zainaugurował w czwartek w Warszawie warsztaty dotyczące prezentacji współczesnych Sił Zbrojnych RP.

Warsztaty odbywają się w Akademii Sztuki Wojennej w stołecznym Rembertowie.



Minister Błaszczak mówił w swym wystąpieniu o potrzebie wykorzystania nowoczesnych i oryginalnych form komunikacji w Siłach Zbrojnych. – Tego wymagam od swoich współpracowników – dodał.



Dlatego też – jak mówił – nagrano spot zachęcający do udziału w defiladzie wojskowej 3 maja w Warszawie. Materiał – podkreślał minister – z jednej strony nawiązuje do tradycji przedwojennych, z drugiej - do teraźniejszości, m.in. 20-lecia członkostwa Polski w NATO i 15. rocznicy przystąpienia naszego kraju do UE.



– Ta forma sprawdziła się; spot wzbudził zainteresowanie opinii publicznej. O to nam chodziło, na tym nam zależało. Poprzez nowoczesne środki, nowoczesne formy należy docierać do jak najszerszego kręgu odbiorców, do opinii publicznej – przekonywał Błaszczak.

Szef MON podkreślił jednak przy tym konieczność zachowania rzetelności przekazu. Jak mówił, sam przyjął zasadę, by na przykład nie składać „deklaracji bez pokrycia”, ponieważ to z jednej strony obniżyłoby pozycję negocjacyjną naszego kraju, po drugie – podważałoby wiarygodność. – Zasada rzetelności, pokory i odpowiedzialności jest niezwykle istotna w komunikacji – wskazywał minister obrony.Błaszczak zapowiedział uruchomienie w maju nowej strony internetowej: wojskopolskie.pl. – Bedzie to nowoczesna forma komunikacji, będzie ona funkcjonalna, bezpieczna, będzie korzystała z najnowszych technologii – powiedział szef MON.Mówił też o wizerunku polskich Sił Zbrojnych. Apelował, by nie zwracać uwagi na krytyków. – W mojej ocenie ci krytycy chcieliby zamienić mundur wojskowy na polityczne stanowisko. Róbmy swoje – dodał minister.