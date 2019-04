Nastolatek domaga się od Apple miliarda dolarów odszkodowania

18-latek z Nowego Jorku zdecydował się pozwać firmę Apple. Twierdzi, że system rozpoznawania twarzy błędnie powiązał go z serią kradzieży w sklepach firmy. Chłopak domaga się od technologicznego giganta miliarda dolarów odszkodowania.

W listopadzie ubiegłego roku 18-letni Ousmane Bah został zatrzymany i oskarżony o serie kradzieży sprzętu ze sklepów Apple w Bostonie, New Jersey, Delaware oraz na Manhattanie.



Problem w tym, że na nakazie aresztowania zamieszczone zostało zdjęcie osoby, która w ogóle nie przypominała 18-latka, a złodziej z Bostonu – który ukradł towar o wartości 1200 dolarów – dokonał tego w dniu, kiedy Ousmane Bah był na balu maturalnym na Manhattanie. Mimo to nastolatek został zatrzymany.



Ousmane twierdzi, że system rozpoznawania twarzy Apple'a błędnie powiązał go z serią kradzieży w sklepach, co doprowadziło do jego bezprawnego zatrzymania.



18-latek złożył w poniedziałek pozew w tej sprawie. – Bah musiał odpowiedzieć na liczne fałszywe oskarżenia, a cała sytuacja naraziła go na silny stres i przysporzyła wielu trudności w jego życiu, a także negatywnie wpłynęła na jego pozytywny wizerunek, który z takim trudem budował – czytamy w pozwie.

Prawnik Ousmane domaga się miliarda dolarów zadośćuczynienia oraz usunięcia z systemu informacji, że rzekomy złodziej to Bah.23 kwietnia Apple wydało oświadczenie, w którym zaprzeczyło, że korzysta z systemów rozpoznawania twarzy w swoich sklepach.