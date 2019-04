Schetyna chce debaty z Kaczyńskim. SLD ma wątpliwości

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zadeklarował gotowość do udziału w „dużej debacie” z udziałem przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które wystawią swoich kandydatów w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. „W imieniu Koalicji Europejskiej wzywam Pana do bezpośredniej debaty między nami” – napisał do prezesa PiS. „Nie wierzę, że Schetyna wzywał Kaczyńskiego do debaty ze sobą jako »szefem« KE” – napisała rzeczniczka SLD i stwierdziła, że reprezentanta do debaty wyłoni sztab wyborczy.

Schetyna był pytany w rozmowie z Polsat News o środową propozycję Roberta Biedronia zorganizowania 3 maja debaty na temat przyszłości Polski i UE, w której mieliby wziąć też udział szefowie PO i PiS.



Lider Platformy Obywatelskiej przypomniał, że to on w ubiegłym tygodniu wystąpił z propozycją debaty przedwyborczej do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jak mówił, chodziło o pokazanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego programów dwóch największych partii – PO i PiS. – Uważam, że zawsze debata to to, co należy się wyborcom – podkreślił.



Dopytywany o udział „tych trzecich” w takiej debacie, Schetyna zauważył, że „są jeszcze ci czwarci i ci piąci”. – To jeżeli mówimy o dużej debacie, to ja oczywiście jestem także gotowy, żeby przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych wzięli udział w dużej debacie – zadeklarował lider PO.



W zeszłym tygodniu Schetyna zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu debatę m.in. na temat przyjęcia przez Polskę euro. – Przed wyborami europejskimi Polacy muszą wiedzieć, jaki mają wybór, czy chcą wybrać Koalicję Europejską czy PiS, który doprowadza do polexitu i wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, o tym chcę rozmawiać. Jak prezes chce, bym się odniósł do kwestii strefy euro, to ja chcę powiedzieć - rozmawiajmy o wszystkim, co najważniejsze – mówił lider PO.

Wzywam Prezesa Jarosława Kaczyńskiego do bezpośredniej debaty między nami o miejscu Polski w Unii Europejskiej. #WielkiWybór #DebataEuropejska pic.twitter.com/D1vahKNaWQ — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 19 kwietnia 2019

Lider Platformy zwracając się do Kaczyńskiego, napisał: „W imieniu Koalicji Europejskiej wzywam Pana do bezpośredniej debaty między nami”.



Te słowa zaskoczyły Annę Marię Żukowską, rzeczniczkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej (który wchodzi w skład Koalicji Europejskiej). „Nie wierzę, że Grzegorz Schetyna wzywał Jarosława Kaczyńskiego do debaty ze sobą jako »szefem« KE. To podłe insynuacje” – napisała na Twitterze.

W ewentualnej debacie - której, tak nawiasem,nie będzie,ponieważ naiwnością jest zakładanie, że Jarosław Kaczyński do niej stanie - stanowisko @KEuropejska będzie reprezentować osoba wybrana przez sztab spośród grona 5 koalicjantów. Nie jest powiedziane, że akurat @SchetynadlaPO. https://t.co/u0C3nMp8gZ — SLD - Koalicja Europejska (@sldpoland) 24 kwietnia 2019

Nie wierzę,że @SchetynadlaPO wzywał JK do debaty ze sobą jako „szefem” KE. To podłe insynuacje. Oczywiście przewodniczący Schetyna może debatować z J.Kaczyńskim jako przewodniczący @Platforma_org. Natomiast jeżeli chodzi o @KEuropejska,reprezentanta_kę do ew. debaty wyłoni sztab. https://t.co/0QNUoeVswD — Anna-Maria Żukowska ����♀️ (@AM_Zukowska) 24 kwietnia 2019

