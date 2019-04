Papieros przyczyną pożaru Notre Dame? „Znaleziono siedem niedopałków”

To nie papieros był powodem zaprószenia ognia w katedrze Notre Dame – oznajmił rzecznik firmy remontowej, która prowadziła prace na dachu paryskiej świątyni. To odpowiedź na doniesienia francuskiego tygodnika „Le Canard enchaîné”, który informował, że pracownicy firmy w trakcie prac remontowych palili papierosy, a policja już po pożarze miała na miejscu odnaleźć siedem niedopałków.

Śledczy badający sprawę pożaru paryskiej katedry Notre Dame sądzą, że przyczyną tragedii prawdopodobnie było zwarcie elektryczne – informował chcący zachować anonimowość przedstawiciel francuskiej policji, cytowany przez Associated Press.



Rozmówca agencji dodał, że na razie śledczy ze względów bezpieczeństwa nie pozwolili na rozpoczęcie prac w katedrze i przeszukiwanie gruzu.



Po wybuchu pożaru informowano, że doszło do niego najprawdopodobniej w trakcie prowadzonych w świątyni prac renowacyjnych.



Jak donosi francuski tygodnik „Le Canard enchaîné”, na dachu remontowanej świątyni pracownicy firmy mieli palić papierosy. Z kolei – według tygodnika – już po pożarze katedry policja miała odnaleźć siedem niedopałków papierosów.



Do informacji gazety odniósł się rzecznik firmy remontowej Le Bras Freres – Marc Eskenazi. – Potępiamy takie zachowanie, ale do powstania ognia doszło wewnątrz budynku, więc dla firmy Le Bras nie ma takiej hipotezy (przyczyny wybuchu pożaru). To nie papieros był powodem zaprószenia ognia w Notre Dame – oznajmił Eskenazi.



W jego ocenie wątpliwym jest, że w pogorzelisku udało się odnaleźć niedopałki papierosów. – Jeżeli niedopałki przetrwały to piekło, nie mam pojęcia, z jakiego materiału zostały stworzone te papierosy – mówił.

źródło: Reuters, PAP, „Le Canard enchaîné”, AP

Ogień zniszczył katedrę Notre Dame 15 kwietnia, doprowadzając m.in. do zawalenia się XIX-wiecznej iglicy świątyni. Prezydent Francji Emmanuel Macron liczy, że odbudowę Notre Dame uda się zakończyć w ciągu pięciu lat.