Autostrada A1 zablokowana na kilka godzin

Autostrada A1 w kierunku Gdańska na odcinku od węzła Włocławek Północ do węzła Ciechocinek jest od godziny 8 zablokowana z powodu ćwiczeń ratowniczych. Działania służb w tym miejscu potrwają do godziny 15. Ruch samochodów skierowany został na równoległą DK 91.

– Autostrada A1 od węzła Włocławek Północ do węzła Ciechocinek będzie zamknięta od godziny 8 do ok. 15 w kierunku Gdańska. Ruch skierowany został na równoległą drogę krajową nr 91– poinformował rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału GDDKiA Tomasz Okoński.



Podkreślił także, że ruch na autostradzie A1 w kierunku Łodzi od 11 do 15 będzie prowadzony przez MOP Kałęczynek. Dodał, że ma to związek z ćwiczeniami ratowniczymi „Autostrada 2019”. Ich organizatorem jest Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.



– Państwowa Straż Pożarna wspólnie z innymi służbami i instytucjami sprawdzi swoje przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych na autostradzie A1 w okolicy Miejsca Obsługi Podróżnych Kałęczynek (kierunek Gdańsk). Ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 11 – dodał Okoński.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. TT/GDDKiA Bydgoszcz)