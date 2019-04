Kim Dzong Un i Putin we Władywostoku o „perspektywach rozwoju więzi dwustronnych”

Przywódcy Rosji i Korei Północnej, Władimir Putin i Kim Dzong Un, zakończyli we Władywostoku rozmowy sam na sam na szczycie dwustronnym. Putin powiedział, że rozmawiali o perspektywach poprawy sytuacji na Półwyspie Koreańskim i rozwoju relacji obu krajów.

– Mogliśmy porozmawiać o historii naszych stosunków między państwami i o dniu dzisiejszym, o perspektywach rozwoju więzi dwustronnych. Rozmawialiśmy też o sytuacji na Półwyspie Koreańskim, wymieniliśmy opinie o tym, jak i co należy zrobić, aby perspektywy poprawy sytuacji były dobre – powiedział Putin.



Kim Dzong Un nazwał rozmowy z Putinem „bardzo rzeczową wymianą opinii” i dodał, że dotyczyły one kwestii interesujących obie strony. – Mam nadzieję, że nasze dalsze rozmowy będą przebiegać w tym nurcie, w pożytecznym i konstruktywnym duchu – dodał. Podkreślił, że przyjechał do Rosji „po to, aby wymienić opinie na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim, która jest jednym z najbardziej aktualnych problemów w obecnej agendzie międzynarodowej”. Kim nazwał Rosję „przyjaznym wielkim sąsiadem” swego kraju.



Po tej części szczytu przywódcy kontynuują rozmowy już razem z delegacjami, w skład których wchodzą ministrowie spraw zagranicznych, a ze strony rosyjskiej także przedstawiciele władz odpowiedzialni za rozwój Dalekiego Wschodu i przedstawiciele firm rosyjskich aktywnych w tym regionie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pierwsze spotkanie Putina i Kim Dzong Una odbywa się we Władywostoku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Jest to zarazem pierwsza wizyta Kim Dzong Una w Rosji.