„Przeszli samych siebie”. Wpadka z barankiem pominięta w relacji z wywiadu Gronkiewicz-Waltz

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz była w środę gościem audycji w radiu TOK FM. Wytykając posłance Krystynie Pawłowicz „braki w wykształceniu religijnym”, sama zaliczyła słowną wpadkę, stwierdzając, że Jezus wjechał do Jerozolimy „na baranku”. Zapis rozmowy opublikowano na stronie internetowej radia TOK FM, pominięto jednak samą wpadkę Gronkiewicz-Waltz, zacytowano za to jej słowa, w których napomina Pawłowicz.

– Jakby Pawłowicz znała trochę lepiej historię, toby wiedziała, że Chrystus wraz z apostołami specjalnie w tym okresie wjechali na baranku do Jerozolimy – mówiła Gronkiewicz-Waltz i wskazywała, że to posłanka Krystyna Pawłowicz ma „braki w wykształceniu religijnym”.



Wpadka byłej prezydent stolicy została jednak pominięta w relacji opublikowanej na stronie internetowej radia TOK FM już po zakończeniu wywiadu. W tekście znalazły się za to słowa o „brakach” w wiedzy posłanki Pawłowicz.



„Redaktorzy TOK FM przeszli samych siebie” – ocenił jeden z internautów i wskazał, że takie działanie to „mistrzostwo”.

źródło: TOK FM

Według tradycji chrześcijańskiej Chrystus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Z kolei Baranek Boży jest tytułem użytym w Nowym Testamencie wobec samego Jezusa. Jest to odwołanie do Starego Testamentu, w którym baranek był ofiarą składaną Bogu i ważnym elementem święta Pesach.