Beata Szydło: Strajk zaczyna się panu Broniarzowi wymykać spod kontroli

Mam wrażenie, że ZNP nie chce rozmawiać o przyszłości polskiej oświaty – oceniła na antenie TVP1 decyzję związków o niewzięciu udziału w okrągłym stole wicepremier Beata Szydło. Podkreśliła, że w czasie rozmów podczas Rady Dialogu Społecznego związki cały czas mówiły „nie”.

Okrągły stół edukacyjny, do udziału w którym premier Mateusz Morawiecki zaprosił m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego, ma odbyć się w najbliższy piątek na Stadionie PGE Narodowy. Prowadzące strajk związki nauczycielskie - ZNP i FZZ - poinformowały, że nie wezmą w nim udziału, opowiadając się jednocześnie za tym, by debata na temat sytuacji w oświacie odbyła się pod auspicjami prezydenta, w ramach Rady Dialogu Społecznego.



– Mam wrażenie, że ZNP nie chce rozmawiać o przyszłości polskiej oświaty – powiedziała w TVP1 Beata Szydło.



– W czasie naszych rozmów w RDS ciągle słyszeliśmy „nie”. Każda propozycja rządowa - a było ich kilka - była odrzucana. Teraz słyszymy, że ZNP nie chce brać udziału w okrągłym stole. Zaczynam się zastanawiać, jaki jest cel strajku wywołanego przez ten związek – mówiła.

źródło: TVP1, IAR

Wicepremier stwierdziła, że „nieodparcie nasuwa się przypuszczenie, że może bardziej chodzi o politykę niż o oświatę”.Zdaniem polityk PiS „strajk zaczyna się panu Broniarzowi wymykać spod kontroli”. Jak zauważyła, przewodniczący ZNP zwrócił się do rad pedagogicznych, aby jednak klasyfikowały maturzystów, a odzew na to wezwanie był negatywny.Beata Szydło oznajmiła, że przyjęta w środę nowelizacja prawa oświatowego była przygotowywana wcześniej, a rząd czekał na decyzję związków zawodowych. Podkreśliła, że najważniejszą sprawą dla rządu jest teraz umożliwienie młodzieży zdawania matur i to, by przebiegły bez zakłóceń.– Zmiany dotyczące prawa oświatowego były przygotowane również w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na ten temat rozmawiałam z minister Zalewską jeszcze przed świętami. Bardzo dobrze, że pan premier ogłosił ten plan. Nie ma w tej chwili dla rządu ważniejszej sprawy – mówiła.