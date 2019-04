Glifosat, stosowany przy uprawach GMO, może powodować raka

Drugie i trzecie pokolenie potomstwa szczurów wystawionych na działanie składnika popularnego herbicydu, glifosatu, zmagało się z szeregiem chorób, m.in. prostaty, nerek, jajników, a także otyłością – zaobserwowali badacze z Washington State University.

Prof. biologii Michael Skinner z WSU i jego koledzy poddawali ciężarne szczury działaniu herbicydu między ósmym a 14 dniem ciąży. Dawka – o połowę niższa niż uznawana za nieszkodliwą – nie wpływała negatywnie ani na rodziców, ani na pierwsze pokolenie potomstwa.



Jednak, jak informują naukowcy na łamach „Scientific Reports”, drugie i trzecie pokolenie potomstwa dotykał „dramatyczny wzrost” występowania różnych chorób.



Drugie pokolenie cierpiało z powodu chorób jąder, jajników i sutków, a także w wyniku otyłości.



W trzeciej generacji u samców zaobserwowano 30-proc. wzrost ryzyka chorób prostaty. Z kolei samice miały o 40 proc. wyższe ryzyko chorób nerek.



Wśród matek z drugiego pokolenia ponad jedna trzecia nie była w stanie donosić ciąży, a większość z nich nie przeżywała. Dwoje na pięcioro samców i samic z trzeciej generacji było otyłych.



Skinner i jego koledzy nazwali ten fenomen „toksykologią pokoleniową” i obserwowali go przez lata stosowania fungicydów, pestycydów, paliwa lotniczego, składnika plastiku bisfenolu A, repelentu przeciw owadom DEET i herbicydu atrazyny.

Postanowiono przebadać glifosat, gdyż jest on „jednym z najszerzej stosowanych związków chemicznych na świecie”. Badano go już wielokrotnie pod kątem wpływu na zdrowie. To już trzecie badanie tego związku w ciągu ostatnich kilku miesięcy w samym stanie Waszyngton.



W grudniu ubiegłego roku naukowcy z Washington State University dowodzili, że ludzie mieszkający w pobliżu miejsca stosowania herbicydu są o jedną trzecią bardziej narażeni na śmierć z powodu choroby Parkinsona.



Wpływ glifosatu i innych toksyn ze środowiska na przyszłość naszych przyszłych pokoleń musi być wzięty pod uwagę, gdyż jest równie ważny jak przeprowadzana obecnie ocena bezpośredniego działania toksycznych związków chemicznych na zdrowie – zwracają uwagę naukowcy.



Glifosat został wprowadzony na rynek w roku 1974 przez firmę Monsanto (od niedawna przejętą przez niemiecki koncern chemiczny) jako składnik herbicydu Roundup.



Ten mający postać białego proszku nieselektywny herbicyd powoduje obumieranie większości roślin. Za jego pomocą można w tani i łatwy sposób pozbyć się nawet bardzo trudnych do zwalczania chwastów – z wyjątkiem skrzypu. Stosowany jest na przykład do odchwaszczania torów kolejowych czy sadów.