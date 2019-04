Wałęsa o „Bogu z komputera” i „przygotowaniu do wieczności”: To nie zabobon, nie średniowiecze

– Ja jestem w prawicy, ale w rozsądnej. Mój Pan Bóg jest z komputera najnowszej generacji. Nie zabobon, nie średniowiecze. Ja mam 76 lat, przygotowuję się do wieczności. Już bym się wyłączył, żeby świat był bardziej uporządkowany, to już bym się nie mieszał – powiedział w wywiadzie dla francuskiej telewizji „France TV3” były prezydent Polski Lech Wałęsa.

Jak wskazywał Wałęsa, „wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że zaczęliśmy współpracę korzystną dla Polski”. – Cały świat dziś poszukuje rozwiązań po upadku dwubiegunowości. Po zdjęciu granic w Europie otworzyła się nowa epoka, która nie ma oprzyrządowania ani programowego, ani personalnego – stwierdzał.



W ocenie byłego prezydenta „cały świat poszukuje, a społeczeństwa naciskają na zmiany”. – Stąd wybierają Trumpa, we Francji prezydenta ponadpolitycznego, w Polsce bliźniaków, cały świat naciskany przez masy szuka rozwiązań. Ci ludzie wybrani mówili o tym, że dokonają zmian, dlatego zostali wybrani – dodał.



– Pewna epoka upadła z końcem XX w. Ja tę epokę nazywam „epoką ziemi”, pojawiła się na horyzoncie po tej epoce – epoka intelektu, informacji i globalizacji. Cały świat znalazł się pośrodku, jedno padło, drugie nie powstało i ten czas obecny, to , co się teraz dzieje, ja nazywam „epoką słowa”. W całym świecie trwa dyskusja, jakie fundamenty pod tę nową budowlę, jaka ekonomia pod tę budowlę. Trzeba wybierać ludzi zorganizowanych programowo, a nie indywidualnie – oznajmił.





Wałęsa zaproponował też „10 laickich przykazań". – Możemy zapisać, że Europa ma korzenie chrześcijańskie, ale musimy uwzględniać różność w Europie. Szukając fundamentów tego, co by nas łączyło, powinniśmy dyskutować pomiędzy różnymi religiami i niewierzącymi i uzgodnić 10 laickich przykazań. Laickich, a nie kościelnych – mówił.