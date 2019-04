Popularny dodatek do żywności zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy

Popularny dodatek do żywności – kwas propionowy (E280) – zaburza procesy metaboliczne organizmu, prowadząc do rozwoju otyłości i insulinooporności – wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma „Science Translational Medicine”.

Ukryty cukier czai się wszędzie To, że chcemy żyć i jeść zdrowo, nie zawsze przekłada się na nasze jedzeniowe wybory. Gotowe produkty, o których myślimy, że są zdrowe, mogą... zobacz więcej

Naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health, Brigham and Women's Hospital (USA) oraz Sheba Medical Center (Izrael) w badaniu na ludziach i zwierzętach wykazali, że kwas propionowy – przeciwpleśniowy konserwant żywności dodawany do pieczywa, pasz i sztucznych wzmacniaczy smaku – zwiększa wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za wzrost poziomu glukozy w organizmie.



W konsekwencji może prowadzić do wzrostu wagi i rozwoju insulinooporności, która charakteryzuje osoby chore na cukrzycę.



Badacze podawali propionian myszom. Zauważyli, że natychmiast aktywował on współczulny układ nerwowy, powodując gwałtowne wydzielanie glukagonu, norepinefryny i glukoneogenicznego hormonu FABP4. To sprawiało, że organizmy zwierząt zaczynały produkować zbyt dużo cukru i doprowadzały się do hiperglikemii.

#wieszwiecej Polub nas

Myszy, które otrzymywały propionian regularnie, znacząco przybierały na wadze i stawały się oporne na insulinę. Podobne procesy – gwałtowny wyrzut hormonów zakłócających przebieg metabolizmu – zaobserwowano u ludzi spożywających produkty z zawartością propionianu.



– Dramatyczny wzrost przypadków otyłości i cukrzycy w ciągu ostatnich 50 lat sugeruje, że zaangażowane są w to czynniki środowiskowe i dietetyczne. Jednym z takich wymagających uwagi czynników są popularne dodatki do żywności. Codziennie mamy kontakt z tysiącami tych substancji chemicznych, a większość z nich nie została szczegółowo zbadana pod względem długoterminowych efektów metabolicznych – komentuje dr Amir Tirosh, jeden z autorów badania.