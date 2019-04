PGE inwestuje w carsharing. Będzie wynajmować auta na minuty

PGE Nowa Energia, należąca do państwowej PGE, kupiła za 15 mln zł 51,47 proc. akcji spółki 4Mobility, która oferuje usługi carsharingu, czyli wypożyczania samochodów – informuje „Puls Biznesu”. Pieniądze nowego właściciela mają sfinansować dalszy rozwój i ekspansję 4Mobility.

Rozmowy dotyczące transakcji trwały od czerwca ubiegłego roku. Do jej zawarcia doszło w środę.



4Mobility jest spółką notowaną na giełdzie New Connect. Jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. Obecnie ma 300 aut, w tym kilka elektrycznych. Usługi ich wypożyczenia oferuje w Warszawie i Poznaniu. Ma też własną aplikacje do obsługi klientów, których w bazie danych ma około 30 tysięcy.



Dziennik wskazuje, że plan, który sfinansują pieniądze PGE, zakłada „kilkukrotne” zwiększenie liczebności floty i wyjście do innych miast, zarówno dużych jak i mniejszych. Zastrzyk środków pójdzie też na marketing i system IT firmy. W przyszłości oferta 4Mobility może się poszerzyć o hulajnogi i samochody dostawcze.



– 4Mobility to trzeci gracz na polskim rynku carsharingu, ale kto powiedział, że tak będzie zawsze? Pieniądze od PGE sfinansują rozwój firmy: zakup nowych aut i ekspansję w innych miastach – zapowiada Henryk Baranowski, prezes PGE.

źródło: PAP, „Puls Biznesu”

Gazeta zwraca uwagę, że rynek carsharingu rośnie w Polsce i w Europie, ale o zyski w tym biznesie nadal jest trudno. 4Mobility przy 4,2 mln zł rocznych przychodów zanotowała w 2018 r. 4,87 mln zł straty operacyjnej i 5,1 mln zł straty netto.