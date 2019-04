Rzeź w kopalni złota. Zamordowano siedmiu górników

Siedem osób zostało zastrzelonych w tunelu kopalni złota w południowym Peru. Prokuratura wszczęła dochodzenie.

Do zbrodni doszło w kopalni w La Rinconada, trudno dostępnym mieście położonym na wysokości 5100 m n.p.m. w Andach. Ofiary zabito strzałami w głowę. Ciała odkryto w tunelu kopalni należącej do firmy Corporacion Minera Ananea S.A. Przedstawiciele przedsiębiorstwa nie skomentowali sprawy.



Agencja Reutera zwraca uwagę, że region Puno słynie z bezprawia i fatalnych warunków pracy w kopalniach. Kolejne rządzy Peru próbowały unormować sytuację górników, poprawić warunki pracy, ale czarnego rynku nie udaje się zlikwidować.



Lokalne media podają, że w mieście La Rinconada regularnie dochodzi do strzelanin, morderstw i rabunków. Najczęstszymi przyczynami są próby przejęcia złotego urobku albo dostępu do złotonośnych działek.



W ubiegłym roku górnicy z La Rinconady wydobyli około 6,8 ton złota. Jak wynika z rządowych szacunków, to niemal 5 proc. całej peruwiańskiej produkcji.

źródło: Reuters

Bank Centralny oraz organizacja Pact poinformowały w środę, że około 40 mln osób na całym świecie utrzymuje się z nielegalnego wydobycia minerałów, głównie złota, diamentów i kobaltu. Kopaliny nierzadko są wydobywane gołymi rękami, zaś wyzyskiwani górnicy pracują za najniższe stawki.