„Alarm!”: Polka w śpiączce. Austriacki prawnik spowodował wypadek, a sąd staje po jego stronie

Była piękną, młodą, pełną energii kobietą, mamą dwóch córeczek. Od kilku miesięcy 27-letnia Karolina Bebel leży w śpiączce. Człowiek, który doprowadził do tej sytuacji, to austriacki prawnik Ronald G., sprawca wypadku samochodowego, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku w Zawierciu (woj. śląskie). Choć jego wina nie ulega wątpliwości, to polski sąd potraktował go bardziej jak poszkodowanego. Wobec policjantów, którzy go zatrzymali, wszczęto postępowanie. Rodzina pani Karoliny boi się procesu i tego, że sąd ponownie stanie po stronie sprawcy, który wprawdzie deklaruje chęć pomocy, ale na deklaracjach się kończy. Tymczasem miesięczny koszt leczenia kobiety to 35 tys. zł.

W internecie uruchomiono zbiórkę pieniędzy na pomoc kobiecie. Karolinę Bebel można wesprzeć pod adresem Siepomaga.pl/karolina-bebel

