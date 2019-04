„Muszę przeprosić. Do prezydenta nie dotarła pełna informacja nt. okrągłego stołu”

– Muszę przeprosić. Czuję się nieco winny, ponieważ do pana prezydenta nie dotarła chyba pełna informacja na temat okrągłego stołu – przekonywał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk na antenie Polsatu News, komentując słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który skrytykował formułę obrad.

– Rozumiem, że może formuła okrągłego stołu na Stadionie Narodowym, zapowiedziana przez premiera, nie jest najszczęśliwsza. Chciałbym, żeby to był okrągły stół, który będzie prowadzony rozsądnie, czyli w takich grupach, gdzie rzeczywiście można rozmawiać, a nie że będą to setki osób – powiedział w środę prezydent.



Andrzej Duda zapewnił, że jeżeli będzie wola, aby okrągły stół ws. zmian edukacji odbywał się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego, on może udostępnić „obiekty prezydenckie, po to żeby takie obrady i dyskusje mogły się toczyć”.



– Mało, jeżeli będzie taka potrzeba, wezmę w nich udział. Jest dla mnie niezwykle ważne, żebyśmy osiągnęli nie tylko kompromis, ale żebyśmy byli w stanie pokonać cały szereg problemów, które są faktem, a z którymi do tej pory żaden rząd się tak naprawdę nie zmierzył – stwierdził.



– Muszę przeprosić. Czuję się nieco winny, ponieważ do pana prezydenta nie dotarła chyba pełna informacja na temat okrągłego stołu. Jako szef Kancelarii Premiera, która wysyłała te materiały, najwyraźniej dostatecznie skutecznie tego nie przeprowadziliśmy. Nikt nie mówi o setkach osób. Nigdy nie było o tym mowy – powiedział.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PolsatNews.pl, PAP

Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej „Solidarności”. Rząd zaproponował rozwiązanie spornych kwestii w formule okrągłego stołu. ZNP i FZZ zapowiedziały, że nie wezmą w nim udziału.Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już pięcioprocentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy.Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania (początkowo upominały się o 1 tys. zł podwyżki), teraz postulują 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br.