Pożar Notre Dame. Nie wiadomo, co zrobić z pieniędzmi

Nie więcej niż 600 mln euro będzie potrzeba na odbudowę katedry Notre Dame – wynika z szacunków. Dotychczasowe datki już znacznie przewyższają tę kwotę. I właśnie ta nadwyżka budzi kontrowersje.

Jednym z pomysłów zagospodarowania tych pieniędzy jest zabezpieczenie przeciwpożarowe we wszystkich katedrach w kraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar w katedrze Notre Dame wybuchł z powodu niesprawnej instalacji elektrycznej.



Według innej z roboczych hipotez przyczyną pożaru mogło być nowe ogrzewanie, zamontowane w katedrze kilka miesięcy temu. Według relacji świadków było ono cały czas włączone, by ułatwić pracę robotnikom pracującym we wnętrzu świątyni.



W czwartek na teren Notre Dame zabezpieczony przez strażaków będą mogli wejść funkcjonariusze policji kryminalnej, aby zbadać na miejscu, co mogło być przyczyną dramatycznego pożaru, jaki strawił iglicę, która, spadając, przebiła sklepienie. Wnętrze zabezpieczono specjalnym dachem przed nadciągającymi ulewami.

źródło: IAR, PAP

Pożar w katedrze wybuchł w poniedziałek w Wielkim Tygodniu, chwilę przed godziną 19. Pierwsze oddziały straży pożarnej były na miejscu już 15 minut po zgłoszeniu zdarzenia. Przez całą noc walczono z żywiołem, ale dopiero o 3 nad ranem udało się go opanować.Zawaleniu uległa drewniana iglica i elementy dachu, ale struktura budowli i fasada zachodnia zostały ocalone. Uratowano też wiele cennych zabytków i relikwii najsłynniejszej francuskiej świątyni.