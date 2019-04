75-latek targnął się na swoje życie i wywołał pożar lasu

Tragedia w lesie pod Kraśnikiem (woj. lubelskie). Strażacy, którzy przyjechali gasić pożar, odkryli obok auta zwłoki starszego mężczyzny. Policja podejrzewa, że wywołał on pożar, chcąc popełnić samobójstwo.

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 15 w rejonie wsi Grabówka w powiecie kraśnickim. – Prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratora. Ustalane są szczegółowe przyczyny tragedii – powiedział portalowi tvp.info asp. sztab. Janusz Majewski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.



– Straż pożarna otrzymała zgłoszenie, że doszło do pożaru lasu. Kiedy pierwsza jednostka dojechała na miejsce, obszar polany był już nadpalony, zaś niedaleko stał tlący się samochód marki Toyota. Okazało się, że obok samochodu leżały nadpalone zwłoki – wskazał bryg. Andrzej Walczak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. – Udało się sprawnie ugasić pożar, na tyle że nie doszło do rozprzestrzenienia ognia na większym obszarze – dodał.



Wstępne przypuszczenia organu dochodzeniowo-śledczego policji są takie, że 75-letni mieszkaniec woj. mazowieckiego przyjechał do lasu popełnić samobójstwo, podpalił auto i siebie.

