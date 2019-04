Agnieszka Radwańska nie będzie honorową obywatelką Krakowa. „Bo za młoda”

Krakowski radny PiS Adam Kalita zgłosił pomysł uhonorowania najbardziej znanej polskiej tenisistki tytułem Honorowego Obywatela Krakowa. Jej kandydatura nie uzyskała koniecznej rekomendacji Komisji Głównej Rady Miasta. Jak napisał rzecznik PiS w Krakowie Michał Drewnicki, radni uznali, że tenisistka jest „za młoda”.

Zgodnie z regulaminem przyznawania honorowego obywatelstwa Rada Miasta Krakowa może przyznać cztery tytuły w trakcie kadencji. Podczas środowego posiedzenia Komisji Głównej uzgodniono, że rozpatrywane będą dwie kandydatury.



Pierwsza z nich – kardiochirurga prof. Antoniego Dziatkowiaka – zgłoszona przez klub Przyjazny Kraków uzyskała akceptację komisji, druga Agnieszki Radwańskiej – zgłoszona przez Adama Kalitę z PiS nie dostała rekomendacji.



Do uzyskania rekomendacji konieczna jest bezwzględna większość głosów członków komisji, czyli osiem z 14.



„Dla mnie to niepojęte! Radni Jacka Majchrowskiego oraz radni klubu Platforma. Nowoczesna-Koalicja Europejska (dwóch się wstrzymało, reszty nie było) nie poparli uhonorowania Agnieszki Radwańskiej jako Honorowego Obywatela Krakowa. Pomysł upadł. »Bo za młoda... «” – napisał na Twitterze radny PiS Michał Drewnicki.

– To absurdalna decyzja. Kuriozalne argumenty. Moim zdaniem z jakiegoś powodu ta kandydatura się nie podoba. Tymczasem pani Agnieszka Radwańska wypromowała Kraków w Europie i w świecie. Takich sportowców nie mamy wielu w Polsce – powiedział PAP Drewnicki.

Radny Przyjaznego Krakowa Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Komisji Głównej, przyznał, że argument o młodym wieku Agnieszki Radwańskiej padł w trakcie dyskusji. – Uważam, że to nie jest dobry argument. Doszliśmy do wniosku, że pani Radwańska jako jedna z najlepszych tenisistek świata nie rozpropagowała Krakowa, ma jeszcze taką szansę – mówił Komarewicz.



Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i jednocześnie przewodniczący Komisji Głównej Dominik Jaśkowiec mówił, że dla części radnych kandydatura ta była kontrowersyjna z powodu „zaangażowania politycznego rodziny” tenisistki. – Różne argumenty przeważyły. W trakcie dyskusji podnoszone było m.in. zaangażowanie polityczne rodziny pani Agnieszki. Ważne jest też to, że możemy nadawać ograniczoną liczbę tych tytułów w trakcie kadencji – powiedział dziennikarzom Jaśkowiec.



Agnieszka Radwańska, uznawana za najlepszą polską tenisistkę w historii, ogłosiła zakończenie kariery w listopadzie zeszłego roku, po 13 latach zawodowego grania na kortach. Zwyciężyła w 20 turniejach WTA, wśród których najbardziej prestiżowym był sukces w WTA Finals. Najbliżej triumfu w Wielkim Szlemie była siedem lat temu, gdy dotarła do finału Wimbledonu. Reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich 2008 w Pekinie, w 2012 w Londynie i w 2016 w Rio de Janeiro.





14 kwietnia na Bulwarach Wiślanych w Krakowie otworzono Tauron Aleję Gwiazd Tenisa, w której znalazły się tablice z brązu z odciskami dłoni m.in. Agnieszki Radwańskiej. 21 maja w Krakowie zaplanowany jest benefis tenisistki podsumowujący jej karierę.