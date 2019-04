– Trzeba jasno powiedzieć: tego terminu (strajku - red.) nie wybrali nauczyciele. Ten termin wybrali związkowcy i to są takie osoby jak pan Broniarz czy jego współpracownicy. To na nich spada odpowiedzialność. To nie jest brak wyobraźni, ale celowe działanie. Moim zdaniem część nauczycieli została cynicznie wykorzystana – oświadczył Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skomentował w ten sposób nowe rozwiązania, które mają pomóc w przeprowadzaniu matur w tym roku.

#wieszwiecej Polub nas