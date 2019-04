W Arabii Saudyjskiej wykonano wyrok śmierci. Skazańca ukrzyżowano

Mężczyzna oskarżony o terroryzm został skazany i ukrzyżowany w Arabii Saudyjskiej. Jak podała miejscowa Rada Ulemów, wyrok i egzekucję wykonano „zgodnie z wymogami szariatu (prawa koranicznego)”. Więzień był jednym z 37 straconych 23 kwietnia w ramach pierwszej od prawie czterech lat tzw. egzekucji masowej, przeprowadzonej o tej samej porze w kilku różnych miastach kraju.

Oficjalne oświadczenie rządu stwierdza, że przestępcę ukrzyżowano za „uciekanie się do ideologii ekstremistycznej i terrorystycznej” oraz za „tworzenie oddziałów terrorystycznych”, zagrażających „pokojowi i bezpieczeństwu społeczeństwa”. Według analityków i znawców przedmiotu określenia te wskazują, że wśród skazanych byli dżihadyści sunniccy (m.in.związani z al-Qaidą) i działacze szyiccy.



Organizacja Amnesty International (AI), śledząca przestrzeganie praw człowieka na świecie, podała, że jeden z 37 skazanych miał w chwili aresztowania zaledwie 16 lat. Jednakże wspomniana Rada Ulemów, skupiająca czołowych prawników muzułmańskich kraju, usprawiedliwiła zabicie więźniów, twierdząc, że było to „zgodne z szariatem”.



Skazanym zarzucano różne przestępstwa, m.in. ataki na siedziby sił bezpieczeństwa, zabójstwa kilku funkcjonariuszy i policjantów oraz udział w demonstracjach antyrządowych.

Egzekucji dokonano jednocześnie w różnych częściach kraju: w stolicy – Rijadzie, w świętych miastach Medynie i Mekce, w środkowym regionie al-Qassim, zamieszkanym w większości przez sunnitów oraz w prowincji Asir na południu i w części wschodniej, gdzie przeważają szyici.

W Arabii Saudyjskiej karę śmierci wykonuje się zwykle przez ścięcie skazańca, ale w przypadku najcięższych zbrodni stosuje się też ukrzyżowanie. W 2018 r. stracono w ten sposób mężczyznę, który zasztyletował kobietę, poza tym poszukiwano go za zamordowanie innego mężczyzny i za zgwałcenie kobiety.



Władze kraju – jednego z tych, w których kara śmierci orzekana jest najczęściej – nie ogłaszają oficjalnych statystyk na ten temat. Niemniej jednak z danych zgromadzonych przez AI i innych międzynarodowych organizacji pozarządowych, wynika, że liczba egzekucji od czasu, gdy władzę w kraju objął 21 czerwca 2017 r. jako następca tronu i premier Mohammad ibn Salman, prawie się podwoiła.



Od czerwca 2017 do marca 2018 r. wykonano tam 133 wyroki, podczas gdy w ciągu ośmiu poprzednich miesięcy było ich 67. Ponad połowę straconych w tym czasie stanowili cudzoziemcy, głównie migranci, skazani na śmierć za handel narkotykami.



Kara śmierci, najczęściej przez ścięcie i publicznie, bywa orzekana za różne przestępstwa: od terroryzmu do gwałtów, od porwań ludzi z użyciem broni po handel środkami odurzającymi.