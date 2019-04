Kaczyński: To nie PiS jest odpowiedzialny za wojenny charakter życia publicznego

To nie nasza partia jest odpowiedzialna za wojenny charakter życia publicznego – powiedział Jarosław Kaczyński. Jak ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości, jego ugrupowanie prowadzi nieporównywalnie efektywniejszą politykę w zakresie rządzenia państwem niż przeciwnicy PiS.

Kaczyński uczestniczył w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku w konferencji „Być Polakiem – duma i powinność”, gdzie wygłosił referat o takim samym tytule.



– Pierwsza przesłanka dobrze prowadzonej polityki to zapewnienie państwu bezpieczeństwa. Druga to zapewnienie mu odpowiedniego statusu, czyli układu względnie trwałego określającego jego relacje z innymi państwami. Bycie mocarstwem to najwyższy status. Dzisiaj w gruncie rzeczy takie wielkie mocarstwa są na świecie dwa, USA i Chiny. Do tego aspiruje, ale w gruncie rzeczy straciła ten status, Rosja – mówił Kaczyński.



W jego ocenie bardzo istotne dla Polski jest posiadanie silnej pozycji w NATO oraz Unii Europejskiej. Prezes PiS wskazał, że są też statusy niemocarstwowe, ale świadczące o powadze danego państwa. – O taki status może zabiegać Polska. On jest to zdobycia – podkreślił Kaczyński.

– Trzecia rzecz, o którą państwo musi zabiegać, to pozycja. Mówię o niej oddzielnie od statusu, bo pozycja jest zmienna. Zmieniała się nawet w odniesieniu do USA. Zabiegać o pozycję, lewarować ją do góry możemy w ramach tego układu, w którym jesteśmy, dobrze go wykorzystując. Państwo musi być emanacją wspólnoty, a ta musi mieć swoją podstawę aksjologiczną. Polska kultura wyrosła w chrześcijaństwa – dodał lider PiS.

W jego ocenie kwestionowanie pozycji Kościoła katolickiego w Polsce ma charakter niepatriotyczny – bez względu na czyjąś wiarę bądź jej brak. Jak wskazał, polityka społeczna musi zmierzać do zwalczania nędzy oraz różnic społecznych.



– Do kanonu współczesnego polskiego patriotyzmu należy też zaliczyć wymóg rozwoju – ocenił Kaczyński. Dodał, że to nie PiS jest zaangażowany w wojennych charakter życia publicznego.



– Nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że prowadzimy politykę nieporównywalnie efektywniejszą od naszych przeciwników. Gdyby tylko te względy wchodziły w grę, wybory byłyby w zasadzie formalnością. Jedyną metodą walki z nami jest wobec tego budowanie muru nienawiści – wskazał Kaczyński.