Szef włoskiego MSZ prosi KE, by była gotowa na falę migracyjną z Libii

Szef dyplomacji Włoch Enzo Moavero Milanesi poinformował, że w liście do Komisji Europejskiej zaapelował, by była gotowa na działania w razie gdyby doszło do napływu wzmożonej fali migracyjnej z Libii. Kraj jest pogrążony w wewnętrznym konflikcie.

Włoski minister mówił o tym po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem ONZ ds. Libii Ghassanem Salame w Rzymie.



Moavero wyjaśnił, że poprosił KE o to, by była gotowa na podjęcie wszystkich koniecznych kroków, jakie są przewidziane w przypadku nadzwyczajnej fali migracyjnej. W ramach tych kroków, przypomniał, w 2015 r. zapadła decyzja o relokacji migrantów w krajach europejskich.



– My podejmujemy starania, aby nie doszło do takiej sytuacji – dodał szef włoskiej dyplomacji.



W ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że z wybrzeży Libii, gdzie trwają starcia sił dwóch ośrodków władzy, gotowych jest wyruszyć do Europy od 100 do kilkuset tysięcy migrantów, przybyłych tam z wielu krajów Afryki.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Na wspólnej konferencji prasowej z Enzo Moavero Milanesim wysłannik ONZ zastrzegł: „W Libii jest 700 tys. migrantów, ale nie wszyscy chcą płynąć przez Morze Śródziemne”.Ghassan Salame dodał, że napływ migrantów z państw Afryki zachodniej do Libii spadł niemal do zera w porównaniu z falą sprzed roku.