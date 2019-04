Kuba walczy o życie. Na usunięcie guza mózgu musi uzbierać ponad 2 mln zł

Siedmioletni Kuba Jankowski od kilku tygodni walczy o życie. Lekarze stwierdzili u niego guza pnia mózgu, nieoperacyjnego, wielkości małej pomarańczy. Wcześniej przez kilka miesięcy rodzice i Kuba byli odsyłani od lekarza do lekarza. Jedyną szansą na ratunek dla chłopca jest operacja w szpitalu przy Uniwersytecie w San Francisco. Żeby rozpocząć leczenie i badania, rodzice muszą mieć zabezpieczenie w kwocie 500 tys. dolarów.

„Pół roku — tyle walczyliśmy o diagnozę. O to, by dowiedzieć się, że nasze dziecko umiera… Pół roku — tyle życia zostało synkowi, jeśli nic nie zrobimy. W głowie Kubusia jest guz, glejak najgorszy z możliwych. To jest jak wyrok, w Polsce zostaje mu kilka miesięcy życia… Mieliśmy jednak szczęście w nieszczęściu, pojawiła się nadzieja, nowe badania kliniczne i leczenie w USA! Medycyna pędzi do przodu, a to znaczy, że Kuba może żyć! Jeśli uzbieramy gigantyczną kwotę… Mamy tylko dwa miesiące i błagamy o pomoc!” – napisali na stronie Fundacji Siepomaga Dorian i Dominika Jankowscy, rodzice Kuby.



Według rodziców wszystko zaczęło się bardzo niewinnie, podczas robienia zdjęcia do paszportu dla Kuby w czerwcu zeszłego roku. Rodzice zobaczyli, że na zdjęciu prawe oko ich syna „ucieka” w bok. Kolejni okuliści przekonywali, że to sprawa zeza, która przejdzie po kilku latach. Rodzice Kuby zaczęli odwiedzać lekarzy, a ci nie mogli nic znaleźć.



Tymczasem Kuba „chodził jak małe dziecko, podpierał się ściany”. – Gdy zaczął kuleć na prawą nóżkę, zgłosiliśmy się na SOR. Badanie tomografem nic nie wykazało (potem okazało się, że nie miało prawa nic wykazać — guz był zbyt głęboko), inne objawy lekarze zbagatelizowali, powiedzieli, że z Kubą wszystko jest dobrze, dali nam wypis – napisali rodzice chłopaka.

W końcu rezonans magnetyczny wykrył dużego guza w głowie Kuby. Rodzicom udało się pojechać do Szwajcarii, gdzie zdecydowano się na biopsję, której nikt w Polsce nie chciał zaryzykować. Wynik brzmiał niczym wyrok: guz mózgu DIPG wielkości mandarynki, nieoperacyjny, z mutacją H3K27M. To oznacza góra kilka miesięcy życia dla chłopca.Jedyną szansą na jego ratunek jest operacja w szpitala przy Uniwersytecie w San Francisco, gdzie prowadzą badania kliniczne i opracowują nowoczesną metodę leczenia lekiem Panobinostat, który podaje się bezpośrednio do guza. Kosztuje to 500 tys. dolarów. Na stronie Fundacji Siepomaga trwa zbiórka pieniędzy na leczenie Kuby; brakuje ponad 1,8 mln zł.