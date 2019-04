„W sobotę może wejść w życie nowelizacja przepisów regulująca dopuszczenie do matur”

Nowelizacja ustawy oświatowej, która ma umożliwić dopuszczenie uczniów ostatnich klas szkół średnich do matury, może wejść w życie w sobotę poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do Sejmu wpłynął przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie.

Nowe przepisy przewidują, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do egzaminu dojrzałości, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom szkół. Jeśli ani rady pedagogiczne, ani dyrektorzy szkół tego nie uczynią, stosowne decyzje podejmie organ prowadzący, czyli w przypadku szkół publicznych – samorząd terytorialny.



Na wspólnej konferencji z rzeczniczką rządu Joanną Kopcińską Michał Dworczyk poinformował, że w czwartek rozpoczną się prace legislacyjne nad projektem. – Mamy nadzieję, że między godziną 15 a 16 odbędzie się głosowanie w Sejmie, a następnie projekt zostanie przesłany do Senatu – mówił szef kancelarii premiera.



W Senacie ok. godz. 19. ma się rozpocząć posiedzenie plenarne, na godziny nocne przewidziano głosowanie. Po nim ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak mówił Michał Dworczyk, w piątek 26 kwietnia, „jeśli prezydent uzna, że ustawa została uchwalona bez żadnych wad, będzie mogła być podpisana i opublikowana, co oznacza, że wejdzie w życie 27 kwietnia”.

Minister przypomniał, że dni 27-28 kwietnia to weekend, więc dyrektorom szkół, w których rady pedagogiczne nie przeprowadzą klasyfikacji, na jej przeprowadzenie, będące warunkiem dopuszczenia do matury, zostaną dwa dni w przyszłym tygodniu.



Wyraził on nadzieję, że wystarczą one dyrektorom, aby poradzić sobie z kwalifikacją, tak aby od 6 maja mogły rozpocząć się matury.



Od 8 kwietnia w części szkół trwa strajk nauczycieli. Prowadzi go Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, w strajku bierze też udział część nauczycieli niezrzeszonych w związkach zawodowych. Według danych ZNP do strajku przystąpiło około 75 proc. szkół, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej – niespełna 50 proc.



Mimo protestu, bez zakłóceń odbyły się egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty.