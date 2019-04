Groza w przedszkolu integracyjnym: kneblowanie i wsadzanie do ciemnicy

Prokuratura Rejonowa w Człuchowie poprowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad dziećmi z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Skrzaty” w Chojnicach. Dzieci skarżyły się rodzicom, że np. zakładano im klamerki na języki, kneblowano czy zamykano w ciemnej komórce.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z przedszkolaków opowiedział rodzicom o dziwnych praktykach przedszkolanki. Miała ona kneblować dziecku usta za to, że rozmawiało podczas zajęć.



Kolejną formą znęcania się było zakładanie dziecku, które podpadło, klamerek na język. Na koniec niesforne maluchy mogły trafić do ciemnej komórki. Okazało się, że opowieść dziecka potwierdziły inne dzieci z klasy integracyjnej, do której uczęszczały m.in. z dzieci z autyzmem.



Rodzice przedszkolaków ze „Skarzatów” poinformowali od tych nieprawidłowościach burmistrza Chojnic, a ten złożył zawiadomienie do policji i prokuratury. Początkowo postępowanie miała prowadzić Prokuratura Rejonowa w Chojnicach, ale okazało się, że pracuje tam mąż jednej z przedszkolanek. Sprawą zajęła się, więc prokuratura w Człuchowie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Dyrektorka „Skrzatów” Magdalena Paterek oświadczyła, że „w wyniku niepokojących zdarzeń zostały podjęte czynności wyjaśniającej te trudne sytuacje na poziomie przedszkola i w prokuraturze”.