Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do akcji #mojaflaga

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji „moja flaga”, czyli wywieszenia biało–czerwonej flagi przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyrektor Biura Jan Kowalski podkreśla, że w tym roku mamy wiele powodów na pokazanie dumy oraz szacunku do polskich barw narodowych: 1 maja obchodzimy 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej, dzień później upamiętniamy Dzień Flagi, a kolejnego dnia Święto Konstytucji 3 maja. W czerwcu obchodzimy 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 r., w sierpniu 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i 99. rocznicę bitwy warszawskiej. 1. września natomiast przypada 80. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.



W tym roku wywieszenie flagi ma dodatkowy, symboliczny charakter. Poza 15. rocznicą ustanowienia święta flagi obchodzimy również 100. rocznicę uchwalenia przez Sejm niepodległej Polski ustawy o godle i barwach, w której po raz pierwszy pojawił się zapis o fladze.



Biuro Programu „Niepodległa” zachęca, by zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa.



Polacy są zaproszeni do wywieszenia flagi, zrobienia sobie z nią zdjęcia i opublikowania go na swoim profilu na YouTube, Instagramie, Facebooku lub Twitterze.



Zaproszenie do akcji będzie można także zobaczyć w pociągach i na dworcach, a także na polskich lotniskach i w warszawskim metrze. W Polskę ruszą harcerze, którzy będą rozdawać naklejki zapraszające do włączenia się we wspólne świętowanie. Spot zapraszający do wywieszenia flagi trafi również na bardzo duże ekrany. Zobaczą go m. in. uczestnicy koncertu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.