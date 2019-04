Biedroń wzywa Schetynę do debaty. Lider PO odpowiada: Ponownie wzywam Kaczyńskiego

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna za pośrednictwem Twittera odniósł się do słów Roberta Biedronia, kierując słowa do Jarosława Kaczyńskiego. „Ponownie wzywam prezesa Kaczyńskiego do debaty o pozycji Polski w Europie. Nie potrzeba do niej osób trzecich.” Prezes Wiosny apelował do lidera PO: „Niech się pan nie boi.”

Do debaty wezwał najpierw polityków lider Wiosny Robert Biedroń.



– Niech się Pan nie boi, Panie Przewodniczący! Zmierzmy się w debacie, zamiast pisać na Twitterze – napisał Biedroń.



Schetyna opublikował w piątek w mediach społecznościowych list z pytaniami do Jarosława Kaczyńskiego. Zaznaczył, że debata powinna służyć temu, by Polacy otrzymali odpowiedź na „podstawowe dla Polski pytania”.





Niech się Pan nie boi, Panie Przewodniczący! Zmierzmy się w debacie, zamiast pisać na Twitterze. Wiem, że ciągłe wymienianie się władzą z PiS się Wam opłaca. Ale tylko Wam. Polki i Polacy zasługują na więcej. Odwagi! Czas na #DebataLiderow. pic.twitter.com/vx56IrXmnM — Robert Biedroń (@RobertBiedron) 24 kwietnia 2019 Ponownie wzywam prezesa Kaczyńskiego do debaty o pozycji Polski w Europie.

Nie potrzeba do niej osób trzecich.

Zwłaszcza takich, dla których spór Polski europejskiej z antyeuropejską "to nie ich wojna". https://t.co/Jcz0J3DoHu — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 24 kwietnia 2019

#wieszwiecej Polub nas