Putin uprościł uzyskiwanie obywatelstwa przez mieszkańców Donbasu

Prezydent Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania obywatelstwa Rosji przez mieszkańców tzw. republik ludowych w ukraińskim Donbasie. Ich wnioski o obywatelstwo powinny być rozpatrywane nie dłużej niż trzy miesiące – stanowi dekret. Ukraiński minister spraw zagranicznych stwierdził, że jest to kolejny etap okupacji tego regionu.

O możliwości podjęcia przez władze Rosji takiego kroku krótko po wyborach prezydenckich na Ukrainie pisał wcześniej rosyjski dziennik „Kommiersant”.



Jak głosi dokument opublikowany na stronie internetowej Kremla, „osoby stale mieszkające na terytoriach poszczególnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego mają prawo zwrócić się z wnioskami o nadanie obywatelstwa Federacji Rosyjskiej w trybie uproszczonym”.



Wnioski te mieszkańcy Donbasu będą mogli składać do organów terytorialnych MSW Rosji; wykaz tych organów ma jeszcze zostać ogłoszony. Wśród dokumentów dołączonych do wniosku powinien znajdować się m.in. dowód tożsamości z adnotacją o zameldowaniu na terenie obwodu donieckiego lub ługańskiego.

Dekret zawiera również polecenie dla rosyjskich resortów i służb (MSW, MSZ, Federalnej Służby Bezpieczeństwa) i dla szefów regionów, w których działać będą oddziały MSW przyjmujące wnioski o obywatelstwo, by podjęły stosowne kroki w celu realizacji dekretu.W dekrecie mowa jest o tym, że decyzję podjęto „w celu obrony praw i swobód człowieka i obywatela”.

Doradca Putina Władisław Surkow, który uważany jest za architekta polityki Rosji wobec Ukrainy, określił decyzję o uproszczeniu obywatelstwa jako „nieuniknioną i sprawiedliwą”. W wypowiedzi dla agencji TASS Surkow oświadczył, że „jest to powinność Rosji wobec ludzi mówiących i myślących po rosyjsku, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji z powodu represyjnych działań reżimu w Kijowie”.



– Apeluję do obywateli ukraińskich na terytoriach okupowanych przez Rosję, by nie przyjmowali rosyjskich paszportów. Rosja pozbawiła was teraźniejszości, a teraz sięga po waszą przyszłość – stwierdził minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin.



Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Wołodymyr Jelczenko poinformował, że Kijów zwrócił się w tej sprawie do Rady Bezpieczeństwa ONZ.