Premier: Państwo gwarantuje matury w terminie

Pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców, że przeprowadzenie matur nie będzie zagrożone – zapowiedział na posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki. – W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły – oznajmił.

Premier Mateusz Morawiecki na zwołanej Radzie Ministrów powiedział, że sprzeczne komunikaty płynące ze strony strajkujących nauczycieli tworzą sytuację wysokiej niepewności uczniów i ich rodziców.



– Państwo polskie musi zagwarantować, że w każdej szkole maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie. Tego wymaga dobro nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Tego wymaga też powaga państwa polskiego – oznajmił.



– W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły – zapowiedział premier. Dodał, że w wyjątkowych sytuacjach, gdy ani rada pedagogiczna ani dyrektor nie będą chcieli podjąć decyzji o klasyfikowaniu uczniów, wówczas „zrobi to organ prowadzący samorząd terytorialny”.

Morawiecki podkreślił, że celem tych przepisów jest to, żeby każdy tegoroczny maturzysta mógł podejść do egzaminu w terminie.– Pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców, że przeprowadzenie matur nie będzie zagrożone – stwierdził.

Premier podkreślił, że w przypadku jakichkolwiek problemów z organizacją ustnych matur w przewidzianym terminie „rząd ma przygotowany scenariusz”.



Szef rządu zapewnił, że chce, aby zmiany zostały uchwalone jak najszybciej, żeby zniknęła jakakolwiek niepewność. – Dziś przyjmie je Rada Ministrów. Poprosiłem również marszałków Sejmu i Senatu o możliwie najpilniejsze procedowanie – powiedział.



– Polski rząd musi zaproponować pozytywne i skuteczne rozwiązania w miejsce destabilizacji, którą proponują niektórzy politycy, niektórzy związkowcy – oznajmił.





Morawiecki zaapelował do nauczycieli, „aby byli przy swoich uczniach w tych trudnych dniach przeprowadzania matur”.



– Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest otwarty na postulaty i oczekiwania różnych środowisk nauczycielskich – zaznaczył.