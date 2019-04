Francja: ktoś zdewastował katolicki cmentarz. Dziesiątki połamanych krzyży

Katolicki cmentarz został zdewastowany w święta wielkanocne w wiosce Saint-Julien-de-Cassagnas na południu Francji. Około 60 krzyży zostało złamanych i odwróconych do góry nogami – podaje portal midilibre.fr.

Spacerujący z psem mężczyzna natrafił w poniedziałek rano przy bramie cmentarza na odwrócony krzyż. Wszedł na teren nekropolii, gdzie zauważył wiele przewróconych krzyży.



Mężczyzna zaalarmował żandarmerię. Dochodzenie trwa; badane są wątki satanistyczne.



Na terenie Francji każdego dnia dochodzi do aktów wandalizmu w kościołach i na cmentarzach. Dochodzi do kradzieży, dewastacji, podpaleń, a nawet do profanacji hostii.

