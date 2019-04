Już niewielki ubytek snu to gorszy dzień w pracy

Sen krótszy niż zwykle o zaledwie 16 minut powoduje spadek koncentracji i inne problemy, które mogą odbić się na pracy zawodowej oraz życiu rodzinnym. To z kolei może być początkiem błędnego koła stresu i problemów z wysypianiem się.

Nie ma co liczyć na dobre wyniki w ciągu dnia bez dobrze przespanej nocy - przekonują naukowcy z University of South Florida na łamach „Journal of the National Sleep Foundation”.



Badacze przeprowadzili ankiety wśród 130 zdrowych pracowników IT, z których każdy miał przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym. Okazało się, że sen krótszy już o 16 minut wywołuje problemy.



Następnego dnia spadają możliwości poznawcze i zdolność koncentracji na zadaniach; rośnie stres, pogarsza się równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym, rośnie ryzyko konfliktów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Co więcej, z powodu pojawiającego się zmęczenia osoby w takim stanie wcześniej kładą się spać i wcześniej wstają następnego dnia. To z kolei zaburza ich naturalny rytm.– Te cykliczne powiązania pokazują, że jakość snu jest podatna na codzienny stres poznawczy, a także może przyczyniać się do zwiększenia tego stresu – podkreśla prof. Soomi Lee, autorka publikacji.– Wyniki tego badania dostarczają empirycznych dowodów na to, że miejsca pracy powinny wkładać więcej wysiłku w promowanie dobrego snu pracowników. Dobrze wyspane osoby mogą mieć lepsze rezultaty w pracy dzięki zdolności do koncentracji, rzadszemu popełnianiu błędów i mniejszej liczbie konfliktów z innymi – wyjaśnia badaczka.